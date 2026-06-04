Θεσσαλονίκη: Γυναίκα προκαλεί αναστάτωση σε καταστήματα και αφαιρεί αντικείμενα από πελάτες (Βίντεο)

Πολλαπλά περιστατικά κλοπής έχουν καταγραφεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα που, σύμφωνα με μαρτυρίες, εισέρχεται σε καταστήματα και αφαιρεί αντικείμενα ακόμη και από θαμώνες, όπως πακέτα τσιγάρων.

Σε βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Thesspost.gr, η δράστιδα φαίνεται να πλησιάζει πελάτες και σε μία περίπτωση να αφαιρεί πακέτο τσιγάρων από γυναίκα χωρίς τη συναίνεσή της, απομακρυνόμενη στη συνέχεια από το σημείο. Αντίστοιχα περιστατικά φέρονται να έχουν σημειωθεί και σε άλλα καταστήματα της περιοχής.

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Σε δεύτερο βίντεο, εμφανίζεται να εισέρχεται σε κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με υπάλληλο της επιχείρησης να επιχειρεί να την αποτρέψει πριν προλάβει να αφαιρέσει αντικείμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ThessPost.gr, επαγγελματίες της περιοχής αλλά και άτομα που έχουν έρθει σε επαφή μαζί της εκτιμούν ότι ενδέχεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές για την περαιτέρω διερεύνηση και διαχείριση της υπόθεσης.