O Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εκτόξευσε τα βέλη του στο Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν το απόγευμα του Σαββάτου με μία μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social. Ο Τραμπ αμφισβήτησε ευθέως την πρόθεση του Πούτιν για την πρόθεσή του να τερματίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία.

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος για τον Πούτιν να εκτοξεύει πυραύλους σε κατοικημένες περιοχές, πόλεις και κωμοπόλεις τις τελευταίες ημέρες. Αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι ίσως δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο, απλώς με “παρασύρει”, και πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά, μέσω τραπεζικών ή δευτερογενών κυρώσεων; Πάρα πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν!!!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

