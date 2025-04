Την χθεσινή φονική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο καταδίκασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με σημερινή (24/4) ανάρτηση του στα social media.

Μάλιστα, ο Τραμπ ανέβασε οργισμένη ανάρτηση στα social media ζητώντας άμεσα την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. «Δεν είμαι ευχαριστημένος με τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο. Δεν ήταν απαραίτητο, και [έγινε] σε πολύ κακή χρονική συγκυρία. Βλαντίμιρ Πούτιν, σταμάτα! 5000 στρατιώτες την εβδομάδα πεθαίνουν. Ας ολοκληρώσουμε τη Συμφωνία Ειρήνης».

I am not happy with the Russian strikes on KYIV. Not necessary, and very bad timing. Vladimir, STOP! 5000 soldiers a week are dying. Lets get the Peace Deal DONE!



From Donald Trump Truth Social 04/24/25 08:24 AM April 24, 2025

Υπενθυμίζεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους κατά του Κιέβου μετά το τέλος της πασχαλιάτικης εκεχειρίας. Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 54 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους αρκετά παιδιά, σε ρωσική επιδρομή με πυραύλους και drones τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Κίεβο, με την ουκρανική προεδρία να καταγγέλλει πως ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει καμιά άλλη «επιθυμία» παρά να συνεχίσει «να σκοτώνει».

«Το Κίεβο υφίσταται επίθεση από εχθρικούς πυραύλους», ανέφεραν αρχικά οι στρατιωτικές αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας μέσω Telegram.

Δίνοντας συνεχώς απολογισμούς, που δεν σταματούσαν να γίνονται βαρύτεροι κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο μέσω Telegram για «8 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα» και άλλους 54 τραυματίες, ανάμεσά τους 38 που χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων «έξι παιδιών».

Οι ουκρανικές στρατιωτικές αρχές αρχικά έκαναν λόγο για υλικές ζημιές σε δυο συνοικίες του Κιέβου και κάλεσαν τους πολίτες να πάνε σε καταφύγια. Δημοσιογράφοι διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων άκουσαν ισχυρές εκρήξεις και μηχανές drones στους αιθέρες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Είδαν εξάλλου πολίτες να βρίσκουν καταφύγιο στο υπόγειο πολυκατοικίας καθώς ηχούσαν οι σειρήνες της αεράμυνας. Η προηγούμενη ρωσική πυραυλική επιδρομή στο Κίεβο είχε γίνει στην αρχή του τρέχοντα μήνα.

Overnight, russia held a massive attack on Ukraine. Cruise missiles, drones, ballistic weapons — yet another strike on peaceful cities and Ukrainian homes.



As of now, 9 people have been killed in Kyiv. Over 70 have been injured, including six children. Rescue operations continue… pic.twitter.com/ZIKKl7RN4V — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 24, 2025

“Ακυρώνω μέρος του προγράμματος αυτής της επίσκεψης και θα επιστρέψω αμέσως στην Ουκρανία μετά τη συνάντησή μου με τον Νοτιοαφρικανό πρόεδρο” Σίριλ Ραμαφόζα, επεσήμανε ο Ζελένσκι στο Χ.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι κατήγγειλε τους ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ουκρανίας, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων στο Κίεβο, ζητώντας να “σταματήσουν αμέσως”.

“Εδώ και 44 ημέρες η Ουκρανία έχει δεχθεί πλήρη εκεχειρία και αναστολή των πληγμάτων (…) Εδώ και 44 ημέρες η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει τον λαό μας”, κατήγγειλε στο Χ, προσθέτοντας ότι “τα πλήγματα πρέπει να σταματήσουν αμέσως και χωρίς όρους”.

Παράλληλα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ έκανε λόγο επίσης μέσω Telegram για πλήγματα της Ρωσίας με επτά πυραύλους και drones, χωρίς πάντως να αναφερθεί σε θύματα μέχρι στιγμής. Σε ανακοίνωσή του μέσω Telegram, ο Αντρίι Γέρμακ, γενικός γραμματέας της ουκρανικής προεδρίας, κατήγγειλε πως ο ρώσος πρόεδρος «Πούτιν δεν δείχνει παρά μόνο την επιθυμία (του) να σκοτώνει».

Αξίωσε να «παύσει πυρ» και «οι επιθέσεις εναντίον αμάχων να σταματήσουν».

Η επιδρομή εξαπολύθηκε ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε στην Ουάσιγκτον πως είναι «πολύ κοντά» η επίτευξη «συμφωνίας» ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος που άρχισε το 2022 και μερικές ώρες αφού καταφέρθηκε εναντίον του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για «εμπρηστικό» σχόλιό του για την Κριμαία, χερσόνησο που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, κάτι που δεν αναγνωρίζει η ουκρανική κυβέρνηση ούτε το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

It has been 44 days since Ukraine agreed to a full ceasefire and a halt to strikes. This was a proposal from the United States. And it has been 44 days of Russia continuing to kill our people and evading tough pressure and accountability for its actions.



It is extremely… pic.twitter.com/87CSHvsvqG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2025

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συναισθηματικά φορτισμένες οι συνομιλίες για την ειρήνη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχθηκε πως οι συνομιλίες στο Λονδίνο διεξήχθησαν σε συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα, εκφράζοντας την ελπίδα πως οι διπλωματικές προσπάθειες θα συνεχιστούν και θα φέρουν την ειρήνη στη χώρα του.

«Η συναισθηματική φόρτιση ήταν στα ύψη σήμερα. Αλλά είναι καλό που (αντιπροσωπείες από) πέντε χώρες συναντήθηκαν για να φέρουν πιο κοντά την ειρήνη», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Η αμερικανική πλευρά μοιράστηκε το όραμά της. Η Ουκρανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρουσίασαν τις απόψεις τους», συμπλήρωσε.

Δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας θα συμμορφώνεται πάντα με το Σύνταγμα της χώρας και εξέφρασε την πεποίθηση πως οι σύμμαχοι του Κιέβου στη Δύση, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, θα ενεργήσουν σεβόμενοι τις θέσεις της.

Αυτή ήταν μια έμμεση αναφορά στις έντονες επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη δήλωση Ζελένσκι ότι τυχόν αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στη χερσόνησο της Κριμαίας θα ήταν αντίθετη με το Σύνταγμα της Ουκρανίας.

