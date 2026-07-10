“Είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας για δικαίωση στον Θεό” – Συγκλονίζει ο δικηγόρος θυμάτων της Marfin

Σε δηλώσεις για τις δύο συλλήψεις για την φωτιά στην Marfin το 2010, προχώρησε ο δικηγόρος που εκπροσώπησε οικογένειες θυμάτων, Θρασύβουλος Κονταξής λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: “είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στον Θεό“.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κονταξής είπε: «Είναι πράγματι μία ανακούφιση, μία δικαίωση υπό την έννοια πάντα και υπό την προϋπόθεση ότι είναι αρκούντως ταυτοποιημένα τα πρόσωπα που εμπλέκονται και υπάρχουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και είναι μία δικαίωση και για έναν άλλο λόγο που δεν σκέφτεται ο μέσος πολίτης».

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«Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις στη χώρα που απαξίωναν το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν και προσπαθούσαν να το κρατήσουν στην ιστορική λήθη. Υπό αυτή την έννοια, είναι και μία μεγαλύτερη δικαίωση και για τα θύματα και για αυτούς που χάθηκαν και για αυτούς που κινδύνευσαν να χαθούν και άλλαξαν οι ζωές τους» τόνισε ο δικηγόρος.

Και συνέχισε: «Αναμένω με έναν δισταγμό τις επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών για να πιστοποιήσω ότι πράγματι ισχύουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Υπάρχει μια αμφιβολία αν μπορεί να σταθούν κατηγορίες, γιατί οι προηγούμενοι είχαν αθωωθεί».

Σε ερώτηση αν ο ίδιος και οι οικογένειες των θυμάτων είχαν χάσει τις ελπίδες τους για δικαίωση 16 χρόνια μετά ο δικηγόρος απάντησε: «Ναι βεβαίως είχαν χαθεί οι ελπίδες. Πρώτον, λόγω της παρόδου του χρόνου και δεύτερον, λόγω των όσων συνέβησαν εκείνη την ημέρα, δηλαδή υπήρχαν άτομα συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνσης που εμπόδιζαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσεγγίσουν το σημείο, λόγω της καταστροφής καμερών κλ.π. Όλοι είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στον Θεό».