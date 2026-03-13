Αναφορές για βαλλιστικό πύραυλο από το Ιράν προς τη βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία – Νέα χτυπήματα σε Ισραήλ, Τεχεράνη, Βηρυτό

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζονται για 14η ημέρα τα εκατέρωθεν σφοδρά πλήγματα.

Το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στην Τεχεράνη και στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ, ενώ το Ιράν στοχεύει στρατιωτικές υποδομές και εμπορικά πλοία στον Κόλπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ξημερώματα υπήρξαν αναφορές για πολλαπλές εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Ιράν και σε άλλες πόλεις, ενώ ιρανική πυραυλική επίθεση τραυμάτισε ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια στο βόρειο Ισραήλ.

Στο Ιράκ, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την απώλεια στρατιωτικού αεροσκάφους KC-135, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Η οργάνωση Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, μια ομπρέλα ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν, να αναλαμβάνει την ευθύνη, επικαλούμενη «σε υπεράσπιση της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας μας». Ωστόσο, ο αμερικανικός στρατός διευκρίνισε ότι η συντριβή δεν προκλήθηκε ούτε από εχθρικά πυρά ούτε από φίλια πυρά.

Εν τω μεταξύ, με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε μεγάλο χτύπημα εναντίον του Ιράν, λέγοντας: «Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες».

Τουρκία: Σειρήνες στη βάση του Ιντσιρλίκ – Αναφορές ότι αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος

Νέος συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής 13/3 στην Τουρκία και συγκεκριμένα στη βάση του Ιντσιρλίκ, κοντά στα Άδανα.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν σειρήνες στην αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ στο Ιντσιρλίκ της Τουρκίας κοντά στη νοτιοανατολική πόλη Αδάνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Reports of air raid sirens followed by possible explosions at Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey. pic.twitter.com/wBEwzCTGv6— OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

JUST IN 🔴



Reports indicate air raid sirens sounding in the area around Incirlik Air Base in Turkey.



Incirlik Air Base is a major Turkish Air Force and U.S. military base in southern Turkey, located near the city of Adana.



What is stationed there?



• U.S. Air Force aircraft,… pic.twitter.com/9X3RSBeOmx ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 13, 2026

Οι κάτοικοι των Αδάνων που βρίσκεται 10 χιλιόμετρα (έξι μίλια) μακριά από τη βάση, ξύπνησαν γύρω ανέφερε ο ιστότοπος οικονομικών ειδήσεων Ekonomim.

Για βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς τη ΝΑΤΟϊκή βάση του Ιντσιρλίκ στα Άδανα κάνει λόγο το τουρκικό κανάλι A Haber.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Adana'da çok sayıda vatandaş saat 03.30 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandıklarına yönelik bildirimde bulundu. İncirlik Üssü'nden siren sesleri duyuldu. Bir süre sonra gökyüzünde parıltılı bir cismin düştüğü kameralara yansırken, bölgeye yönelen bir füzenin havada imha… pic.twitter.com/jz6dwNOryB— Adana Masası (@adanamasasi) March 13, 2026

#SONDAKİKA



Adana İncirlik Üssünde büyük bir patlama sesi duyuldu. pic.twitter.com/OUCbCD0GVQ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 13, 2026

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, βαλλιστικός πύραυλος που φέρεται να είχε στόχο την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αεράμυνας της χώρας. 🚀🇮🇷🇺🇸🇹🇷 NOW: IRANIANBALLISTIC MISSILE made impact at the U.S. Incirlik base in Turkey



Ambulances & firefighters immediately rushed to the scene pic.twitter.com/TpaRTdBuPW— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) March 13, 2026

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πύραυλος καταστράφηκε πριν φτάσει στον στόχο του, αποτρέποντας πιθανό πλήγμα στη στρατηγικής σημασίας στρατιωτική εγκατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για το τρίτο περιστατικό στην Τουρκία μέσα σε λίγες ημέρες.

Δύο «αφηγήματα» για την πτώση του αμερικανικού KC-135 στο Ιράκ

Αμερικανικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού τύπου KC-135 συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, με την Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) να αναφέρει ότι δεν οφείλεται σε εχθρικά, αλλά ούτε και φίλια πυρά. U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the…— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

Η ιρανική πλευρά, ωστόσο, υποστηρίζει ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από οργανώσεις της «αντίστασης».

Στην ανακοίνωση της CENTCOM αναφέρθηκε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης ήταν σε εξέλιξη, ενώ προστίθεται ότι άλλο αεροσκάφος, το οποίο ενεπλάκη στο «συμβάν», προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Η CENTCOM δεν έχει αποκαλύψει τον αριθμό των επιβαινόντων στο αεροσκάφος που συνετρίβη (σ.σ αν και συνήθως είναι μέχρι έξι) ούτε την κατάσταση τυχόν τραυματιών, ενώ υπογραμμίζει ότι θα δημοσιοποιηθούν περισσότερες πληροφορίες όσο εξελίσσεται η κατάσταση.

Πάντως, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι επέβαιναν τουλάχιστον πέντε μέλη πληρώματος στο KC-135 που συνετρίβη.

Η διοίκηση ζήτησε «υπομονή» μέχρι να συγκεντρωθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις οικογένειες των στρατιωτικών που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Αντιθέτως, ο ιρανικός στρατός υποστήριξε σε επίσημο ανακοινωθέν ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από οργανώσεις της «αντίστασης» που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, προσθέτοντας ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν επέζησε. Η ιρανική εκδοχή έρχεται σε αντίθεση με την επίσημη αμερικανική ανακοίνωση.

Λίγο αργότερα, η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, μια ομπρέλα ιρανικών ενόπλων ομάδων, ανέλαβε την ευθύνη για την πτώση του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 στη δυτική πλευρά του Ιράκ.

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα υποστήριξε ότι η ενέργεια πραγματοποιήθηκε «σε άμυνα της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας μας», εντείνοντας τις ήδη υψηλές εντάσεις στην περιοχή μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και ιρακινών ενόπλων ομάδων.

Αν επιβεβαιωθεί η ιρανική εκδοχή, θα πρόκειται για το τέταρτο αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που χάνεται από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, μετά τα τρία F-15 που καταρρίφθηκαν από φίλια πυρά πάνω από τον εναέριο χώρο του Κουβέιτ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επισημαίνει ότι περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν αργότερα, καθώς εξελίσσεται η διαδικασία της έρευνας και διάσωσης.

Ιρανικοί πύραυλοι στην ισραηλινή επικράτεια

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες εναντίον νέου κύματος ιρανικών πυραύλων που κατευθύνονται προς το κράτος του Ισραήλ, παροτρύνοντας τον πληθυσμό στις περιοχές που απειλούνται να σπεύσει σε καταφύγια.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους εκτοξευθέντες από το Ιράν προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα (αντιαεροπορικής) άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε σε τυποποιημένο ανακοινωθέν του το οποίο δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, κατά τη διάρκεια της νύχτας βαλλιστικός πύραυλος χτύπησε την πόλη Ζανζίρ στο βόρειο Ισραήλ .

Ο πύραυλος χτύπησε κοντά σε τέσσερα σπίτια προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε ένα εξ αυτών καθώς και σε αρκετά αυτοκίνητα.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές του Ισραήλ, οι τραυματίες είναι 58 με τους περισσότερους να έχουν τραύματα από γυαλιά που έσπασαν από το ωστικό κύμα ενώ μια γυναίκα ηλικίας 34 ετών τραυματίστηκε σοβαρότερα από θραύσματα.

«Όταν φτάσαμε στο σημείο είδαμε ζημιές σε αρκετά σπίτια. Μια 34χρονη είχε τραυματιστεί στην πλάτη από θραύσματα και ένα 17χρονο κορίτσι τραυματίστηκε από σπασμένα γυαλιά» δήλωσε εκπρόσωπος της Magen David Adom. תיעוד מפעילות כוחות פיקוד העורף בזירת האירוע בזרזיר



כוחות פיקוד העורף בסדיר ובמילואים פועלים כעת בשילוב ארגוני החירום בזירת הנפילה בזרזיר. הכוחות מבצעים הערכת מצב בזירה בשיתוף גופי החירום וההצלה, במטרה לזכות את הזירה.



נסיבות האירוע בתחקור pic.twitter.com/LKhqwx21rb— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 13, 2026

Αοπό την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν το 44ο κύμα επιθέσεων εναντίον ισραηλινών και αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars News Agency.

Το IRGC δήλωσε ότι στόχευσε με «πλήθος πυραύλων» τοποθεσίες στο «βόρειο τμήμα των κατεχόμενων εδαφών», συμπεριλαμβανομένων των ισραηλινών πόλεων Κιριάτ Σμόνα, Χαντέρα και Χάιφα, καθώς και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και τον Πέμπτο Στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Fars.

Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ακούγονται εκρήξεις στην Τεχεράνη, καθώς ο πόλεμος που μαίνεται στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για 14η ημέρα.

Σύμφωνα με τα πρακτορεία εκρήξεων Tasnim και FARS, εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορους τομείς της ιρανικής πρωτεύουσας. Οι πιο ισχυρές έγιναν στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης, κατά τις πληροφορίες του Tasnim.

Οι IDF λένε ότι έπληξαν μέλος της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διευρύνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις κατά της παραστρατιωτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, στον Λίβανο, με νέες επιθέσεις σε προάστια της Βηρυτού.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ αντέδρασε εκτοξεύοντας πυραύλους που προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες στο κεντρικό Ισραήλ, αυξάνοντας την ένταση στην περιοχή και εγείροντας ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση.

Επίσης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί ότι έπληξε μέλος του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου, σε επιδρομή στη Βηρυτό.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Βηρυτού», αναφέρει ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ τη 2η Μαρτίου, για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2024, για να εκδικηθεί τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ τις πρώτες ώρες του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν. Έκτοτε το Ισραήλ διεξάγει μαζικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο· πλέον απειλεί να καταλάβει τομείς του στον νότο.

Εκρήξεις στο κέντρο του Ντουμπάι

Ισχυρές εκρήξεις έσεισαν ακίνητα στο κέντρο του Ντουμπάι, όπου αναδίδονταν πυκνοί καπνοί, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ανταποκριτής του πρακτορείου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετέδωσε πριν από λίγο ότι ένιωσε το κτίριο όπου βρισκόταν να σείεται και άκουσε ισχυρή έκρηξη.

Η Σ. Αραβία λέει ότι αναχαίτισε σχεδόν 30 drones στον εναέριο χώρο της

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες την «αναχαίτιση και την καταστροφή» δεκάδων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, με αλλεπάλληλα ανακοινωθέντα του μέσω X.

Κατά το υπουργείο, «αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν» αρχικά 12, κατόπιν 9 και 7 drones, καθώς το βασίλειο γίνεται στόχος ιρανικών πληγμάτων αντιποίνων, ιδίως εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων, από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μακρον: Στρατιωτικός της Γαλλίας νεκρός κατά τη διάρκεια επίθεσης στο Ιράκ

Υπαξιωματικός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων έχασε τη ζωή του «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στην περιοχή της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, ανακοίνωσε μέσω X ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τις πρώτες πρωινές ώρες. L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

Ο ανθυπασπιστής Αρνό Φριόν, του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων, μονάδας του πεζικού στη Βαρς, «έπεσε για τη Γαλλία κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή της Αρμπίλ στο Ιράκ», συνόψισε ο κ. Μακρόν, υπογραμμίζοντας πως «ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις».

Πρόκειται για έναν από τους συνολικά έξι γάλλους στρατιωτικούς που τραυματίστηκαν σε επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες στην περιοχή της Αρμπίλ, όπως ενημέρωσε χθες Πέμπτη το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας το AFP.

Αυστραλία: Διατάσσει το μη απολύτως απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό να φύγει από Ισραήλ και ΗΑΕ

Η επικεφαλής της αυστραλιανής διπλωματίας διέταξε χθες Πέμπτη το βράδυ τους μη απόλυτα απαραίτητους δημόσιους λειτουργούς να φύγουν αμέσως από το Ισραήλ και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξαιτίας της «επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας» στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος που μαίνεται διανύει τη 14η ημέρα του.

Αντίθετα, όσα μέλη του προσωπικού κρίνονται απόλυτα απαραίτητα «θα παραμείνουν επιτόπου για να υποστηρίξουν τους Αυστραλούς που το χρειάζονται», σημείωσε η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ μέσω X, παροτρύνοντας ταυτόχρονα όλους τους συμπατριώτες της στην περιοχή να «φύγουν από τη Μέση Ανατολή εάν μπορούν και είναι ασφαλές να το κάνουν».

Σύμφωνα με την Καμπέρα, ως αυτό το στάδιο κάπου 2.600 Αυστραλοί, από το σύνολο των 115.000 υπηκόων της χώρας που βρίσκονται επί του παρόντος στη Μέση Ανατολή, έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους.

Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για περίπου έναν μήνα τις πωλήσεις μέρους του πετρελαίου της Ρωσία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να επιτρέψει προσωρινά –για περίπου έναν μήνα– την πώληση ρωσικού πετρελαίου αποθηκευμένου σε δεξαμενόπλοια, καθώς οι τιμές εξερράγησαν μετά το ξέσπασμα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον χθες Πέμπτη.

Το υπουργείο εξέδωσε «γενική άδεια» που επιτρέπει την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.