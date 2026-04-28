Ρόδος: Θλίψη για τον 40χρονο πιλότο Βασίλη Βασιλαρά – Πέθανε στις ΗΠΑ

Σε ηλικία μόλις 40 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο Βασίλης Βασιλαράς. Γεννημένος στη Ρόδο, κατάφερε να γίνει κορυφαίος πιλότος, διαπρέποντας ως κυβερνήτης μεγάλων αεροσκαφών στις ΗΠΑ και διεθνώς.

Σύμφωνα με όσα γράφει η rodiaki.gr, ο πιλότος Βασίλης Βασιλαράς από τη Ρόδο ζούσε και εργαζόταν στις ΗΠΑ, όπου είχε αναδειχθεί κυβερνήτης τόσο μικρών όσο και μεγάλων αεροσκαφών. Ήταν γιος του αείμνηστου Γιώργου Βασιλαρά, ο οποίος υπήρξε ποδοσφαιριστής για τις ομάδες της Ρόδου και του Διαγόρα.

Το 1998 ξεκίνησε ο Βασίλης Βασιλαράς την καριέρα του στο γραφείο του πατέρα του και αγάπησε την πλοήγηση αεροσκαφών και έβαλε στόχο να γίνει κυβερνήτης – πιλότος.

Το 2002, ο Βασίλης Βασιλαράς μετανάστευσε στις ΗΠΑ και εγκαταστάθηκε στο Τέξας για να ολοκληρώσει το Λύκειο. Μετά από δύο χρόνια, εργάστηκε στη Νέα Υόρκη πριν μεταβεί το 2006 στο Ορλάντο, στη Φλόριντα, για να σπουδάσει πιλότος. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του το 2009, επέστρεψε στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε να εργάζεται στην Delta Airlines, όπου συνέχισε την εκπαίδευσή του σε μικρά αεροσκάφη τύπου Piper και Cessna.

Γρήγορα προήχθη σε συγκυβερνήτη στην Delta Republic, όπου πετούσε το Embraer, και αργότερα προσλήφθηκε στην Spirit Airlines, όπου πιλοτάριζε τα Airbus A319, A320 και A321, αρχικά ως συγκυβερνήτης και από το 2018 ως κυβερνήτης.

Μετά τη συγχώνευση της Spirit με την Jet Blue το 2023, εργάστηκε στην United Airlines ως συγκυβερνήτης στα Boeing 737, με έδρα το Λος Άντζελες.

Το 2025 ανέλαβε τη θέση του κυβερνήτη στην United Airlines για τα Boeing 737, ωστόσο, τον Μάιο του 2025 αναγκάστηκε να σταματήσει την καριέρα του λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Πηγή: Rodiaki.gr

Ο Βασίλης ήταν παντρεμένος με την Χιρόκο Γιαγκούση, αεροσυνοδό στην Delta Αirlines και μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον Γιώργο που σήμερα είναι 6 ετών.

Η κηδεία θα γίνει στη Ρόδο σε ημερομηνία που θα ανακοινώσει η οικογένειά του.