Αμερικανικό ιπτάμενο τάνκερ συνετρίβη στο Ιράκ – «Συνέβη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης “Επική Οργή”»

Το ιπτάμενο τάνκερ συνετρίβη, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε σήμερα την απώλεια ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 που συμμετείχε στην επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν στο Ιράκ.

Το ιπτάμενο τάνκερ συνετρίβη, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στο δυτικό Ιράκ. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη CENTCOM, η συντριβή «δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά».

«Το περιστατικό συνέβη σε φιλικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης “Επική Οργή” και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης. Δύο αεροσκάφη ενεπλάκησαν στο συμβάν. Ένα αεροσκάφος κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ και το δεύτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια», αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM.

Ιράκ: Έξι τραυματίες Γάλλοι στρατιώτες σε επίθεση σε βάση στην περιοχή Μαχμούρ

Ο κυβερνήτης του Ερμπίλ στο Ιράκ, Ομίντ Χοσνάου, δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Rudaw ότι έξι Γάλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επίθεση σε κοινή βάση Πεσμεργκά-Γαλλίας που βρίσκεται στην υποπεριοχή Μάλλα Κάρα του Μαχμούρ.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, κανένα μέλος των Πεσμεργκά δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό. Ο γαλλικός στρατός επιβεβαίωσε επίσης το περιστατικό.

