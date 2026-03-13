Προαναγγελία Τραμπ για μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν: “Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες”

Νέες δηλώσεις για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, που έχει βάλει «φωτιά» στη Μέση Ανατολή έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ τόνισε πως οι ΗΠΑ «καταστρέφουν εντελώς το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με άλλους τρόπους». Μάλιστα, προαναγγέλλει νέο, μεγάλο χτύπημα.

«Καταστρέφουμε εντελώς το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με άλλους τρόπους, αλλά αν διαβάσετε την αποτυχημένη εφημερίδα New York Times, θα νομίζετε λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε. Το ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία του δεν υπάρχει πια, οι πύραυλοι, τα drones και όλα τα άλλα έχουν καταστραφεί, και οι ηγέτες του έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε ασύγκριτα πυρά, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο. Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή να το κάνω αυτό!», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δείτε την ανάρτησή του:

Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν εξελίσσεται «πολύ γρήγορα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν εξελίσσεται «πολύ γρήγορα», λίγες ώρες αφού ο νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι η χώρα του θα εκδικηθεί τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Όλα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. 🚨 BREAKING: President Trump announces that the situation with Iran is moving along "RAPIDLY"



"We're doing what has to be done. Could've been done by a LOT of different people that chose not to do it. They are a nation of terror and hate, and are paying a BIG PRICE!" 🔥 pic.twitter.com/VEmnYxmrfd

Το Ιράν «είναι στ’ αλήθεια έθνος τρόμου και μίσους, και (οι Ιρανοί) πληρώνουν σήμερα μεγάλο τίμημα», πέταξε ακόμη ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ πλάι του.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει αντιφατικά μηνύματα για την πορεία του πολέμου, που εξαπολύθηκε την 28η Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν και έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ άλλων, έχει πει ότι οι ΗΠΑ «νίκησαν», ή ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «πολύ σύντομα», ενώ ταυτόχρονα επιμένει στην ανάγκη να συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Δεν απάντησε άμεσα σε όσα είπε στον πρώτο μήνυμά του ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ, που υποσχέθηκε εκδίκηση για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κι ότι η πίεση στο στενό του Χορμούζ θα συνεχιστεί.