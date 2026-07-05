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ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τους προέδρους της Ουκρανίας και της Συρίας στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας στην Άγκυρα

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τους προέδρους της Ουκρανίας και της Συρίας στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ
EPA / SAMUEL CORUM / POOL
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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Σύρο πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας στην Άγκυρα.

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Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

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