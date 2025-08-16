Συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ την Δευτέρα στην Ουάσινγκτον

Με τον Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί την Δευτέρα στην Ουάσινγκτον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να εξετάσουν τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σε μια δημοσίευση στο Telegram, έγραψε επίσης ότι είναι «ευγνώμων για την πρόσκληση».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια συνομίλησε με ηγέτες του NATO μετά την συνάντησή του κορυφής με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε: «Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να συνεργαστεί με τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ με ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και για τα βασικά σημεία της συζήτησής τους. Είναι σημαντικό η δύναμη της Αμερικής να έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης».

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB August 16, 2025

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επικείμενη συνάντηση στην Ουάσινγκτον θα εστιάσει στην αναζήτηση λύσεων για τον τερματισμό του πολέμου και των συνεχιζόμενων επιθέσεων. «Τη Δευτέρα θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των δολοφονιών και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση του Ζελένσκι σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια αντίδρασή του μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι, συνομίλησε και με ηγέτες του NATO.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επικοινώνησε τηλεφωνικώς με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Επικοινωνία Τραμπ και με Ευρωπαίους ηγέτες

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και Ευρωπαίους εταίρους σήμερα το πρωί μετά την συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία διήρκεσε μια ώρα και σε αυτήν μετείχαν κι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, όπως και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, προστίθεται στην ανακοίνωση.