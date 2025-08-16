Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Ενθαρρυντικές δηλώσεις, χειρονομίες αβροφροσύνης και στο βάθος… σιγή για ένα πιθανό σχέδιο εκεχειρίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν ολοκλήρωσαν τη συνάντησή τους στην Αλάσκα χωρίς να αποκαλύψουν τίποτα για ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, σε ένα κλίμα ωστόσο αυξημένων ενθαρρυντικών δηλώσεων και χειρονομιών αβροφροσύνης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ παραγωγική», ενώ ο πρόεδρος της Ρωσίας έκανε λόγο για «εποικοδομητική» συζήτηση, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρξε κανένα φιλτράρισμα των συνομιλιών που είχαν για τρεις ώρες σε στρατιωτική βάση της Αλάσκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που προβάλλεται ως ένας αποφασιστικός διαπραγματευτής, βεβαίωσε κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Ρώσο ομόλογό του ότι «πολύ λίγα» σημεία απομένουν να ρυθμιστούν για μια διευθέτηση που θα δώσει τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε πριν από πάνω από τρία χρόνια με την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

«Το ένα από αυτά (τα σημεία) είναι μάλλον το πιο σημαντικό», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να αναφέρει ποιο είναι αυτό.

«Δεν έχουμε φτάσει εκεί, όμως έχουμε κάνει πρόοδο. Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», προειδοποίησε εξάλλου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προτού αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν πέρασαν συνολικά έξι ώρες στην Αλάσκα.

Ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος φιλοδοξούσε να διοργανώσει πολύ γρήγορα μια τριμερή συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο και τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και να επιτύχει μια εκεχειρία.

Όμως δεν έκανε καμία σχετική αναφορά κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox News ακριβώς μετά τις δηλώσεις των δύο ηγετών στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ έκρινε ότι μια συμφωνία για να δοθεί τέλος στον πόλεμο «εξαρτάται πραγματικά από τον πρόεδρο» της Ουκρανίας.

Με τον Ρώσο ομόλογό του ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κράτησε επίσης τον λίγο πιο σκληρό τόνο που είχε πριν από την συνάντησή τους, όταν απειλούσε να βροντήξει την πόρτα στην περίπτωση αδιεξόδου, ή βεβαίωνε ότι μαζί του ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα κάνει τον έξυπνο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει τη Ρωσία με «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν δεν δεχθεί να δώσει τέλος στον πόλεμο, διευκρίνισε επίσης ότι δεν εξετάζει στην παρούσα φάση το ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα.

«Λοιπόν, λόγω όσων συνέβησαν σήμερα, νομίζω πως δεν χρειάζεται να το σκεφτώ αυτό τώρα», δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση του Fox News.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πούτιν, από την πλευρά του, με τον ίδιο ενθαρρυντικό και εγκάρδιο τόνο δήλωσε ότι ελπίζει πως η αμοιβαία «κατανόηση» που επιτεύχθηκε στην Αλάσκα θα φέρει «την ειρήνη» στην Ουκρανία.

Οι δύο πρόεδροι, οι οποίοι έκαναν τις δηλώσεις τους έχοντας πίσω τους σε μπλε φόντο την επιγραφή «Επιδιώκοντας την Ειρήνη», είχαν δεσμευτεί να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή τους. Ωστόσο όταν τελείωσαν τις δηλώσεις τους, έδωσαν μόνον τα χέρια και αποχώρησαν χωρίς να απαντήσουν στους δημοσιογράφους, οι οποίοι όρθιοι, τους βομβάρδιζαν με ερωτήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι φοβούνταν κυρίως ότι η συνάντηση αυτή κορυφής θα μπορούσε να επιτρέψει στον Πούτιν να χειριστεί τον Αμερικανό ομόλογό του, ο οποίος είχε αναφερθεί προηγουμένως στην πιθανότητα εδαφικών παραχωρήσεων.

«Την επόμενη φορά στη Μόσχα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς στη συνέχεια με ηγέτες χωρών του NATO, όπως και με τον Ζελένσκι, σημειώνοντας αναφερόμενος στους Ουκρανούς: «Στην τελική, αυτό εξαρτάται από αυτούς».

Επίσης είπε ότι μπορεί να ξαναδεί «πολύ σύντομα» τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος αντέδρασε αμέσως λέγοντας στον Αμερικανό ομόλογό του στα αγγλικά: «Την επόμενη φορά στη Μόσχα».

«Φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό», του απάντησε ο Τραμπ.

Με αυτήν την συνάντηση κορυφής σε θερμό κλίμα, ο Πούτιν έκανε μια θεαματική επιστροφή στη διεθνή σκηνή, την ώρα που η πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συνεχίζεται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χειροκρότησε για λίγο καθώς ο Ρώσος ομόλογός του προχωρούσε προς το μέρος του όταν συναντήθηκαν.

Ακολούθησαν χειραψίες και χαμόγελα σε ένα σκηνικό που παρουσίαζε σε όλο το μεγαλείο της την αμερικανική στρατιωτική ισχύ, με προηγμένης τεχνολογίας μαχητικά αεροσκάφη να βρίσκονται παραταγμένα γύρω από το κόκκινο χαλί και να υπερίπτανται των δύο ανδρών.

Ο Πούτιν επιβιβάστηκε στη συνέχεια στο θωρακισμένο αυτοκίνητο του Τραμπ όπου είχαν ένα σύντομο τετ-α-τετ, πριν από τη συνάντησή τους συνοδεία ορισμένων συμβούλων.

Ο πρώτος ενδιαφερόμενος, αλλά απών από τη συνάντηση αυτή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «υπολογίζει» στον Ντόναλντ Τραμπ για να δοθεί τέλος στη σύγκρουση στη χώρα του.

Οι Ρώσοι στρατιώτες «συνεχίζουν να σκοτώνουν την ημέρα των διαπραγματεύσεων», είχε επίσης σημειώσει ο Ουκρανός πρόεδρος, ενώ ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωνε χθες ότι ανακατέλαβε έξι χωριά που είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους ρωσικές μονάδες τις τελευταίες ημέρες σε μια ιδιαίτερα γρήγορη προώθησή τους.

Τώρα ο Ουκρανός πρόεδρος και οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ να τους ενημερώσει για το περιεχόμενο των συνομιλιών του με τον Πούτιν.

Η Ρωσία αξιώνει η Ουκρανία να της παραχωρήσει τέσσερις περιφέρειες τις οποίες έχει εν μέρει θέσει υπό τον έλεγχό της (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα), όπως και την Κριμαία, την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014, και να απαρνηθεί τις παραδόσεις δυτικών όπλων και οποιαδήποτε ένταξη στο NATO.

Το Κίεβο απορρίπτει τις αξιώσεις αυτές και θέλει άνευ όρων και άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως και μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ