Αυτό είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας με το Ιράν που ανακοίνωσε ο Τραμπ – “Φρένο” από την Τεχεράνη

Μαίνεται η σύγχυση όσον αφορά στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να μιλούν για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και την Τεχεράνη να κρατά αποστάσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι η συμφωνία βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή της και μάλιστα μέσα σε αυτό το Σαββατοκυριακο κάπου στην Ευρώπη.

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Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιμένει πως δεν έχει ληφθεί καμία τελική απόφαση και επαναλαμβάνει πως δεν υποχωρεί από τις «κόκκινες γραμμές» της.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία με το Ιράν που ανακοίνωσε ο Τραμπ

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, το Μνημόνιο Κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν που υποστηρίζει ο Τραμπ ότι θα υπογραφεί σύντομα προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, χωρίς τέλη, και ελάφρυνση των κυρώσεων για το Ιράν βάσει της συμμόρφωσής του.

Σύμφωνα με διπλωμάτη μιας από τις μεσολαβούσες χώρες και αξιωματούχο των ΗΠΑ που μίλησαν στο Axios, το μνημόνιο θα παρατείνει την εκεχειρία για 60 ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της συμφωνίας αφορά τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Σύμφωνα με το κείμενο, προβλέπεται άμεση επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας χωρίς περιορισμούς ή πρόσθετες χρεώσεις, ενώ εντός 30 ημερών η κίνηση των πλοίων θα πρέπει να έχει επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να τερματίσουν τον αποκλεισμό που είχε επιβληθεί στην περιοχή.

Το κείμενο περιλαμβάνει και ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, αν και οποιαδήποτε δράση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα εξαρτηθεί από μια δεύτερη, πιο λεπτομερή συμφωνία.

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Οι όροι της -φαινομενικά σχεδόν ολοκληρωμένης- συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην περιοχή ορίζουν επίσης ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει εντελώς την επίθεσή του εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αναφέρει στο μεταξύ η εφημερίδα Al-Akhbar.

Εκτός από την παύση όλων των επιθέσεων σε ολόκληρο τον Λίβανο, η συμφωνία απαιτεί από το Ισραήλ να παραδώσει οποιαδήποτε περιοχή έχει καταλάβει στο νότο της χώρας και περιλαμβάνει ένα σχέδιο για την «ταχεία αποχώρηση» των στρατευμάτων των IDF, αναφέρει το δημοσίευμα.

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Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει μηχανισμό σταδιακής χαλάρωσης των αμερικανικών κυρώσεων εις βάρος του Ιράν.

Ο διπλωμάτης μιας από τις μεσολαβούσες χώρες, ο οποίος παρουσίασε στο Axios το τελευταίο κείμενο, δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει στο κείμενο μιας συμφωνίας», αλλά αναγνώρισε ότι χρειάζεται ακόμη τελική έγκριση.

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Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, η συμφωνία είχε εγκριθεί από την ιρανική πλευρά σε υψηλά επίπεδα, αλλά πιθανότατα όχι από τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανέφεραν δύο πηγές με γνώση.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο χρειάζεται ακόμη την τελική υπογραφή, «αναλύει λεπτομερώς όλα τα πυρηνικά ζητήματα» και «ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των ΗΠΑ», ανέφερε το δημοσίευμα επικαλούμενο τον διπλωμάτη, παρόλο που οποιαδήποτε μέτρα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα ληφθούν μόνο εάν επιτευχθεί μια δεύτερη συμφωνία.

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Η προσωρινή συμφωνία φέρεται να επιτεύχθηκε την Τετάρτη το βράδυ μετά από ώρες διαπραγματεύσεων μεταξύ του μεσολαβητή του Κατάρ, Αλί Αλ-Θαουάντι, και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Τεχεράνη, ο Αλ-Θαουάντι μίλησε τηλεφωνικά πολλές φορές με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ανέφεραν δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Επίσης, η συμφωνία, που διαμεσολαβήθηκε από το Κατάρ και το Πακιστάν, αναμένεται να ονομαστεί «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ», εφόσον οι δύο πλευρές καταλήξουν στην τελική υπογραφή.

«Εργαζόμαστε με τα μέρη για να ολοκληρώσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες και να ορίσουμε ημερομηνία για την τελετή», ανέφερε ο διπλωμάτης μίας εκ των χωρών-μεσολαβητών.

Πάντως, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αντίδραση του Ισραήλ. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αιφνιδιάστηκε από την ανακοίνωση Τραμπ περί οριστικοποίησης της συμφωνίας και τις τελευταίες ημέρες αναζητούσε πληροφορίες μέσω επαφών με κύκλους της αμερικανικής κυβέρνησης.