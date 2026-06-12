Ισπανία: Ζευγάρι Βρετανών άφησε μόνα τους 3 παιδιά σε ξενοδοχείο – Το ένα βρέφος βρέθηκε θετικό στην κοκαΐνη

Οι αρχές της περιοχής Κόστα ντελ Σολ της Ισπανίας συνέλαβαν ζευγάρι Βρετανών καθώς παράτησαν μόνα τους τα τρία παιδιά τους σε ξενοδοχείο ώστε να πάνε να διασκεδάσουν.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, το βρέφος της οικογένειας των Βρετανών που παραθέριζε στην Ισπανία, ηλικίας έξι μηνών, βρέθηκε θετικό στην κοκαΐνη κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων. Τα παιδιά, ηλικίας έξι μηνών, δύο και τεσσάρων ετών, εντοπίστηκαν μόνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μπεναλμάδενα, κοντά στη Μάλαγα. Το δωμάτιο ήταν ακατάστατο, ενώ το μεγαλύτερο παιδί φρόντιζε τα μικρότερα αδέλφια του.

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Τα παιδιά φέρεται να έχουν μεταφερθεί στο Παιδικό Νοσοκομείο Materno της Μάλαγα για εξετάσεις.Δεν είναι ακόμη σαφές εάν η αστυνομία περίμενε την επιστροφή των γονιών τους στο ξενοδοχείο τους πριν τους συλλάβει ή εάν τους εντόπισε ενώ εξακολουθούσαν να διασκεδάζουν.

Η ισπανική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι συνελήφθη. Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Ισπανίας δήλωσε: « Ένας Βρετανός άνδρας ηλικίας 41 ετών και μια γυναίκα ηλικίας 28 ετών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για το έγκλημα της εγκατάλειψης ανήλικου».