Τραμπ: “Πολύ ειλικρινής η συζήτηση με τον Πούτιν” – Ρίχνει το “μπαλάκι” στον Ζελένσκι για επίτευξη εκεχειρίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξαρτάται πλέον από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση πως θα προετοιμαστεί μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι για διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Τώρα, εξαρτάται πραγματικά από τον πρόεδρο Ζελένσκι να την ολοκληρώσει. Και θα έλεγα επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να εμπλακούν λίγο. Αλλά εξαρτάται από τον πρόεδρο Ζελένσκι.. Και αν το επιθυμούν, θα είμαι στην επόμενη συνάντηση», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι.

Ερωτηθείς εάν είχε κάποια συμβουλή να δώσει στον Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε: «Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Ναι. Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί δεν είναι. Είναι σπουδαίοι στρατιώτες».

Για το ευαίσθητο ζήτημα της ανταλλαγής εδαφών, ο Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε με τον Ρώσο ομόλογό του «σε μεγάλο βαθμό» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών της Παρασκευής ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει με ανταλλαγές εδαφών και κάποιο είδος εγγύησης ασφάλειας από τις ΗΠΑ.

Σε ερώτημα του δημοσιογράφου σχετικά με τις εδαφικές παραχωρήσεις που θα έδιναν στη Ρωσία εδάφη που δεν είχε προηγουμένως και τις πιθανές εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ για την Ουκρανία, ο Τραμπ είπε ότι αυτό ήταν ένα σημείο συμφωνίας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι σημεία που διαπραγματευτήκαμε και είναι σημεία στα οποία έχουμε συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό», είπε. «Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι συμφωνούμε σε πολλά. Μπορώ να σας πω ότι η συνάντηση ήταν μια θερμή συνάντηση».

Αρνήθηκε, πάντως, να σχολιάσει ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα, όπως είπε και ο ίδιος, για το οποίο διαφώνησαν με τον Ρώσοι πρόεδρο.

Τέλος, σύμφωνα με τα λόγια του Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος έπλεξε το εγκώμιο των ΗΠΑ, όπως και του ίδιου: «Ο Βλαντίμιρ είπε πριν από λίγο ότι δεν έχει δει ποτέ κανέναν να κάνει τόσα πολλά, τόσο γρήγορα. Είπε ότι η χώρα σας είναι καυτή σαν πιστόλι. Και πριν από ένα χρόνο νόμιζε ότι ήταν νεκρή».

Ακόμη περισσότερο, εξέφρασε τη χαρά του για αυτό που του είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι αν ήμουν πρόεδρος [ενν. όταν άρχισε] δεν θα είχε γίνει ποτέ ο πόλεμος.

Τραμπ: “Πολύ ειλικρινής συνάντηση”

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε κατ’ ιδίαν συζήτηση, την οποία χαρακτήρισε «πολύ ειλικρινή», με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στην Αλάσκα.

Ερωτηθείς εάν είχε χρόνο να μιλήσει μόνος με τον Πούτιν, ο Τραμπ είπε στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι: «Ναι, το έκανα. Το έκανα μάλιστα μετά τις ομιλίες μας. Εκφώνησε μια πολύ καλή ομιλία και εγώ ολοκλήρωσα τη συνέντευξη Τύπου. Ακολούθως μιλήσαμε. Αμέσως μετά, μιλήσαμε πολύ ειλικρινά», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για την Ουκρανία.

ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει πως ενδέχεται να επανεξετάσει «σε 2-3 εβδομάδες» το ζήτημα της επιβολής δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να εξετάσει στην παρούσα φάση το ζήτημα της επιβολής δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, αλλά ενδεχομένως να χρειαστεί να το κάνει «σε δύο ή τρεις εβδομάδες».

«Λοιπόν, λόγω όσων συνέβησαν σήμερα, νομίζω πως δεν χρειάζεται να το σκεφτώ αυτό», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Τώρα, ενδέχεται να χρειαστεί να το σκεφτώ σε δύο ή τρεις εβδομάδες, αλλά δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε αυτό τώρα. Θεωρώ πως η συνάντηση πήγε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ, βαθμολογώντας με 10 (σ.σ. Άριστα) το τετ-α-τετ με τον Πούτιν.

Αλάσκα: Η ιστορική χειραψία και τα χειροκροτήματα του Τραμπ στον Πούτιν

Μια χειραψία πριν περάσουν στην αίθουσα για την ιστορική σύνοδο κορυφής με επίκεντρο τη σύγκρουση στην Ουκρανία: ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Αλάσκα, ίσως για να σφραγίσουν τη μοίρα της χώρας αυτής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσφερε στον Ρώσο ομόλογό του μια προσεκτικά σχεδιασμένη επιστροφή στη διπλωματική σκηνή, τρία και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία πυροδότησε την πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φτάνοντας πρώτος στη στρατιωτική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ περίμενε τον Ρώσο ομόλογό του στον διάδρομο του αεροδρομίου και καθώς τον πλησίαζε ο Πούτιν, ο Τραμπ τον χειροκροτούσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος περπάτησε προς τον Τραμπ πάνω στο κόκκινο χαλί και οι δύο ηγέτες έδωσαν τα χέρια και αντάλλαξαν αβρότητες, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να έχει ολιγόλεπτη συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Λίγο αργότερα, αντάλλαξαν μια δεύτερη χειραψία μπροστά σε ένα βάθρο που έγραφε “Αλάσκα 2025” πριν επιβιβαστούν και οι δύο στο ίδιο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, περπάτησαν κατά μήκος του κόκκινου χαλιού ενώ εκατέρωθεν στεκόταν στρατιωτικό προσωπικό με επίσημη στολή, πριν τελικά οι δύο ηγέτες πάρουν θέση για τους φωτογράφους.

Σε μια σπάνια κίνηση, ο Πούτιν επιβιβάστηκε στη συνέχεια στη θωρακισμένη λιμουζίνα του Ντόναλντ Τραμπ για να μεταφέρει και τους δύο στον τόπο της συνόδου.