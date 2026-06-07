FT: Ο Ζελένσκι έστειλε μήνυμα στον Πούτιν για τετ-α-τετ μέσω του Αμπράμοβιτς

Στο γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε μήνυμα στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν με ενδιάμεσο τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Αμπράμοβιτς να μεταφέρει ένα μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο ότι ήταν έτοιμος να συναντηθεί για αυτό που θα ήταν η πρώτη διμερής σύνοδος κορυφής τους μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια από την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

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Η Ουκρανία ήθελε να δείξει τη σοβαρότητά της σχετικά με τη διεξαγωγή άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία, ακόμη και όταν οι ΗΠΑ, οι οποίες έχουν επιδιώξει να μεσολαβήσουν για κατάπαυση του πυρός, έχουν αποσπαστεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πρόσθεσαν.

Το Κίεβο ελπίζει ότι η επιτυχία του στην αναχαίτιση της ρωσικής επίθεσης, η οποία έχει επιβραδυνθεί σε φθίνουσα πορεία τους τελευταίους μήνες, καθώς οι δυνάμεις του υφίστανται τεράστιες απώλειες και προκαλούν ζημιές μέσω αεροπορικών επιδρομών μεγάλης εμβέλειας βαθιά πίσω από τις εχθρικές γραμμές, θα αυξήσει την ώθηση για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Αλλά ο Πούτιν παραμένει βέβαιος ότι οι ανώτεροι πόροι της Ρωσίας τελικά θα εξαντλήσουν την αντίσταση της Ουκρανίας και δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον να συναντηθεί με τον Ζελένσκι .

Η εμπλοκή του δισεκατομμυριούχου στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως.

Ο Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι συναντήθηκε με «έναν από τους εκπροσώπους των επιχειρηματικών μας κύκλων» και «αυτόν, ας πούμε, συνάδελφο» στις 21 Μαΐου μετά το ταξίδι του στο Κίεβο, και του είπε ότι δεν έβλεπε κανένα νόημα να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. «Το μόνο νόημα σε αυτό είναι οι Ουκρανοί να σταματήσουν την προέλαση των ενόπλων δυνάμεών μας», δήλωσε ο Πούτιν σε ακροατήριο στο κορυφαίο οικονομικό συνέδριο της Ρωσίας στην Αγία Πετρούπολη. Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο επιχειρηματίας δεν ενεργούσε υπό επίσημη ιδιότητα.

Το γραφείο του προέδρου της Ουκρανίας αρνήθηκε να σχολιάσει.

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Το Κρεμλίνο και ένας εκπρόσωπος του Αμπράμοβιτς δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ο Αμπράμοβιτς έχει βοηθήσει στη μεσολάβηση των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου το 2022.

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Ο ολιγάρχης συμμετείχε στη μεσολάβηση ενός γύρου διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο του ίδιου έτους, αν και οι προσπάθειες σύντομα κατέρρευσαν αφού η Ουκρανία έμαθε για φερόμενα εγκλήματα πολέμου από τις ρωσικές κατοχικές δυνάμεις. Ο Αμπράμοβιτς βοήθησε επίσης στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας για να διασφαλιστούν οι εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας μέσω της Μαύρης Θάλασσας αργότερα εκείνο το έτος.

Αν και ο ρόλος του Αμπράμοβιτς έχει γίνει λιγότερο εμφανής από τότε που η Ρωσία άρχισε να διαπραγματεύεται απευθείας με τις ΗΠΑ πέρυσι, εξακολουθεί να συμμετέχει σε ανταλλαγές κρατουμένων και άλλες διμερείς συνομιλίες με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων πτυχών ενός αδιέξοδου ειρηνευτικού σχεδίου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, σύμφωνα με άτομα που βρίσκονται κοντά του.

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«Τον χρειάζονται επειδή είναι ο μόνος Ρώσος που θα ανεχθούν. Τα πάει καλά με όλους», είπε ένας από τους ανθρώπους.

Ο Ζελένσκι συνέχισε να πιέζει για μια σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν, ακόμη και καθώς οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει. «Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι ουσιαστικό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού», δήλωσε ένα άτομο κοντά στον Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον επικεντρώνεται στο Ιράν και η Μόσχα δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει ότι δεν θα είναι σε θέση να καταλάβει το υπόλοιπο της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς της Ουκρανίας αυτό το καλοκαίρι.

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Ο Ουκρανός ηγέτης, σύμφωνα με τον Αμπράμοβιτς, «νομίζει ότι μπορεί να λύσει τα πάντα μέσω της μαγείας του προσωπικού του χαρίσματος σε μια συνάντηση ηγεσίας», δήλωσε ένα άλλο άτομο κοντά στον ολιγάρχη.

Ο Αμπράμοβιτς αναφέρεται στην προσπάθεια του Ζελένσκι ως «τον ανταγωνισμό του καπετάνιου», ένα αφιέρωμα από το KVN , την κωμική εκπομπή στην οποία συμμετείχε ο Ουκρανός πρόεδρος πριν εισέλθει στην πολιτική. «Αυτό δεν είναι κάτι που επιδιώκει καθόλου ο Πούτιν. Και δεν λειτουργεί ούτε στον Τραμπ. Αλλά ο Ζελένσκι είναι εντελώς εμμονικός με αυτό», πρόσθεσε το άτομο.

Δύο ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν το μήνυμα που έστειλε ο Ζελένσκι μέσω του Αμπράμοβιτς ως παρόμοιο με την ανοιχτή επιστολή που απηύθυνε στον Πούτιν την οποία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του προέδρου την Πέμπτη, η οποία προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Μόσχας. Ένας από τους αξιωματούχους είπε ότι ο τόνος του μηνύματος ήταν λιγότερο ανταγωνιστικός από αυτόν του δημόσιου μηνύματος.

Στην επιστολή, ο Ζελένσκι προσέφερε κατάπαυση του πυρός και διεξαγωγή άμεσων, κατ’ ιδίαν ειρηνευτικών συνομιλιών, ενώ παράλληλα χλεύαζε τον Πούτιν για τις αποτυχίες του στο πεδίο της μάχης και τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας της Ουκρανίας στην Αγία Πετρούπολη κατά τη διάρκεια του ετήσιου οικονομικού συνεδρίου του στην πόλη καταγωγής του. Ο Ουκρανός ηγέτης ανέφερε επίσης την εξάρτηση της Ρωσίας από τη Βόρεια Κορέα και την αυξανόμενη εξάρτησή της από την Κίνα για τη διατήρηση του πολέμου.

«Δεν θα έχετε αρκετά χρήματα ή πολιτικό κεφάλαιο για να συνεχίσετε να αγοράζετε την αφοσίωση των Ρώσων με τον τρόπο που το κάνετε τα τελευταία 26 χρόνια», είπε ο Ζελένσκι στον Πούτιν στην επιστολή.

Αλλά ο Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι η επιστολή ήταν «κάπως αγενής» και γράφτηκε «για να δημιουργήσει μια κατάσταση υπό την οποία είναι στην πραγματικότητα αδύνατο να πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε συναντήσεις με φυσική παρουσία».

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι μια ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε μια σχολή εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην υπό ρωσικό έλεγχο πόλη Σταρομπίλσκ, η οποία σκότωσε 21 ανθρώπους, μια ημέρα μετά τη συνάντηση με τον Αμπράμοβιτς έδειξε ότι ο Ζελένσκι δεν εννοούσε σοβαρά την επιδίωξη της ειρήνης.

Οι χώρες της ΕΕ συζητούν τον διορισμό ενός απεσταλμένου που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Πούτιν εκ μέρους της ηπείρου. Ωστόσο, ο Πούτιν έχει επανειλημμένα αναφέρει την υποψηφιότητα του πρώην Γερμανού καγκελαρίου Γκέρχαρντ Σρέντερ, του οποίου η εγγύτητα με τη Μόσχα τον καθιστά μη υποψήφιο για το μπλοκ, και έχει απορρίψει αμέσως τους περισσότερους άλλους πιθανούς υποψηφίους.

«Ειλικρινά, δεν βλέπω ή δεν καταλαβαίνω πώς η Ρωσία θα μπορούσε να εμπιστευτεί ανθρώπους που μιλούν εδώ και χρόνια για την ανάγκη να επιβληθεί μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία;» δήλωσε ο Πούτιν την Πέμπτη. Είπε ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε πιθανές συνομιλίες και είπε ότι θα μπορούσαν να συζητηθούν «σε επίπεδο υπουργείων Εξωτερικών ή μυστικών υπηρεσιών», εμφανιζόμενος να αποκλείει τη δική του εμπλοκή.