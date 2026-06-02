Συναγερμός στο Ντόρτμουντ – Άνδρας πυροβόλησε αστυνομικό και ταμπουρώθηκε σε σπίτι με δυο παιδιά

Συναγερμός σήμανε στις γερμανικές Αρχές στο Ντόρτμουντ όταν ένας άνδρας πυροβόλησε αστυνομικό και ταμπουρώθηκε σε σπίτι με δυο παιδιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Bild όλα συνέβησαν σε ένα διαμέρισμα στην περιοχή Χέχστεν του Ντόρτμουντ. Ο δράστης φέρεται να είναι Σέρβος υπήκοος. Σύμφωνα με την BILD, ο αστυνομικός φορούσε προστατευτικό γιλέκο και ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά από τον πυροβολισμό.

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Ο Σέρβος είχε προκαλέσει προηγουμένως αναταραχή σε ένα κλαμπ, απειλώντας τους θαμώνες και ψεκάζοντας σπρέι πιπεριού. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή με αυτοκίνητο. Όταν η αστυνομία προσπάθησε να τον σταματήσει, προφανώς πυροβόλησε με ένα όπλο μικρού διαμετρήματος από το παράθυρο, χτυπώντας τον αστυνομικό. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή σε ένα σπίτι και λέγεται ότι κρατάει ομήρους δύο παιδιά.

Βαριά οπλισμένοι επίλεκτοι αστυνομικοί βρίσκονται τώρα στο σημείο της ομηρίας και ελέγχουν το σπίτι όπου έχει οχυρωθεί ο δράστης, εξοπλισμένοι, μεταξύ άλλων, με βαλλιστικές ασπίδες.