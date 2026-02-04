Συναγερμός στο Λέστερ: Αποκλείστηκε το κέντρο λόγω “σοβαρού περιστατικού” στο πανεπιστήμιο De Montfort (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στο Λέστερ της Αγγλίας, συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του De Montfort University έπειτα από σοβαρό περιστατικό το οποίο κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

#BREAKING A large cordon remains in place in Leicester city centre this morning following a serious incident, with Oxford Street closed to all traffic and pedestrians. February 4, 2026

Συγκεκριμένα, έχει στηθεί μεγάλη αστυνομική περίμετρος, με σειρά δρόμων να παραμένουν κλειστοί, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Το πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε στο BBC ότι το «σοβαρό περιστατικό» σημειώθηκε εντός της πανεπιστημιούπολης και ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρχές.

The incident has happened near to The Innovation Centre, which is part of De Montfort University.

«Συνεργαζόμαστε με την Leicestershire Police, η οποία έχει ξεκινήσει άμεσα έρευνα. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από όσα συνέβησαν. Παρέχουμε άμεση υποστήριξη σε φοιτητές και μέλη του προσωπικού που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού», ανέφερε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δρόμοι γύρω από την πανεπιστημιούπολη παραμένουν κλειστοί για λόγους διατήρησης του χώρου του συμβάντος, με τα μέτρα να αναμένεται να ισχύσουν για αρκετές ώρες. Μεταξύ των οδών που έχουν αποκλειστεί περιλαμβάνονται οι Infirmary Road, Oxford Street, Infirmary Square, Carlton Street, York Road, Lower Brown Street, The Gateway και Gosling Street.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν και την πρόσβαση στο Leicester Royal Infirmary, καθώς και στον χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, το προσωπικό του NHS θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο πάρκινγκ, ωστόσο θα απαιτείται η επίδειξη υπηρεσιακής ταυτότητας στους αστυνομικούς που βρίσκονται στο σημείο.

Παράλληλα, οι ασθενείς έχουν προειδοποιηθεί να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τη μετάβασή τους σε προγραμματισμένα ραντεβού. Σε ανακοίνωσή του, το University Hospitals of Leicester NHS Trust ανέφερε ότι σε περίπτωση καθυστέρησης οι πολίτες καλούνται, όπου είναι δυνατόν, να επικοινωνούν με το αρμόδιο ιατρείο ή τμήμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για τη φύση του περιστατικού, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

