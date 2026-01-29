Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο έπεσε στην είσοδο συναγωγής – Δεν υπάρχουν τραυματίες (βίντεο+φωτογραφίες)

Αυτοκίνητο έπεσε στην είσοδο της έδρας ενός εβραϊκού θρησκευτικού κινήματος χθες, Τετάρτη, στην πόλη της Νέας Υόρκης, σ’ ένα επεισόδιο για το οποίο η αστυνομία ανακοίνωσε πως το ερευνά ως έγκλημα μίσους.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το επεισόδιο στην Παγκόσμια Έδρα του κινήματος Χαμπάντ Λουμπάβιτς στο Μπρούκλιν και η αστυνομία ανακοίνωσε πως ο οδηγός συνελήφθη. Οι ακόλουθοι του Τσαμπάντ, γνωστοί ως Λουμπάβιτσερς, ανήκουν στην υπερορθόδοξη χασιδική σχολή του ιουδαϊσμού.

A car just drove into the side doors of 770 at Chabad Headquarters. Baruch Hashem, there are no injuries. Witnesses report the driver yelled for people to move as he drove in. It appears intentional. The synagogue has been evacuated as a precaution.



Please stay away from the… pic.twitter.com/ljsoZ0sIE7— Yaacov Behrman (@ChabadLubavitch) January 29, 2026

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι δήλωσε πως ο άνδρας που συνελήφθη, «εσκεμμένα και επανειλημμένα έριξε το αυτοκίνητό του πάνω στο κτίριο». Ο Μαμντάνι, ο οποίος είπε πως μετέβη επιτόπου μετά το επεισόδιο, περιέγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ενέργεια ως «φρικτή» και «βαθιά ανησυχητική».

A car intentionally drove into the side doors of 770 Eastern Parkway, Chabad-Lubavitch world headquarters, in Crown Heights. There are no injuries. Police have the driver in custody and are investigating his motives pic.twitter.com/w9rRAnnAAo January 29, 2026

Η επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις δήλωσε πως ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και πως δεν βρέθηκαν εκρηκτικά στο αυτοκίνητο.

I am at 770 Chabad World Headquarters in Crown Heights, where a man intentionally, and repeatedly, crashed his car into the building. I am relieved that no one was injured in this horrifying incident.



This is deeply alarming, especially given the deep meaning and history of the…— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 29, 2026

«Νωρίτερα απόψε ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην είσοδο στο Chabad HQ στη διεύθυνση 770 Eastern Parkway, το κτίριο στεγάζει μία από τις πιο σημαντικές συναγωγές στον κόσμο», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος της Χαμπάντ Λουμπάβιτς Μότι Σέλιγκσον προσθέτοντας ότι ο δράστης συνελήφθη «σχεδόν αμέσως».

Η Τις είπε στους δημοσιογράφους ότι το επεισόδιο ερευνάται ως έγκλημα μίσους από την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Το ABC News μετέδωσε ότι το αυτοκίνητο ήταν ένα γκρι Honda με πινακίδες του Νιού Τζέρσεϊ.

Οι Μαμντάνι, Τις και Σέλιγκσον επιβεβαίωσαν με χωριστές δηλώσεις ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στην πόλη μας και η βία ή ο εκφοβισμός εναντίον εβραίων Νεοϋορκέζων είναι απαράδεκτος», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Η Τις δήλωσε ότι η αστυνομία ενίσχυσε την ασφάλεια γύρω από χώρους λατρείας.