Νέα Υόρκη: Ανέβηκαν στην κορυφή του Empire State Building και άπλωσαν πανό για την ειρήνη – Της έκανε πρόταση γάμου (Βίντεο)

Δύο άτομα με μάσκες ανέβηκαν στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ το μεσημέρι της Τετάρτης κρατώντας ένα πανό που έγραφε «όταν η δύναμη της αγάπης νικάει την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη».

Μετά από απάντηση της Μονάδας Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης (NYPD), το ζευγάρι φάνηκε να κατεβάζει το πανό και να κατεβαίνει από την κεραία σε μια χαμηλότερη πλατφόρμα.

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Ένας από τους ανθρώπους φάνηκε στη συνέχεια να βγάζει ένα δαχτυλίδι αρραβώνων από ένα σακίδιο, να γονατίζει και να κάνει πρόταση γάμου.

BREAKING: Man appears to propose to woman at the top of the Empire State Building.



The pair were earlier seen climbing the spire and holding a banner reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." pic.twitter.com/rkGbsRvnMr— Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

Το ζευγάρι αργότερα συνελήφθη και εκκρεμούν κατηγορίες, δήλωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας της Νέας Υόρκης στο Fox News Digital.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Παραμένει ασαφές πώς οι άνθρωποι κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στο κτίριο.