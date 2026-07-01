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Νέα Υόρκη: Ανέβηκαν στην κορυφή του Empire State Building και άπλωσαν πανό για την ειρήνη – Της έκανε πρόταση γάμου (Βίντεο)

Συγκλονιστικές εικόνες

Νέα Υόρκη: Ανέβηκαν στην κορυφή του Empire State Building και άπλωσαν πανό για την ειρήνη – Της έκανε πρόταση γάμου (Βίντεο)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Δύο άτομα με μάσκες ανέβηκαν στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ το μεσημέρι της Τετάρτης κρατώντας ένα πανό που έγραφε «όταν η δύναμη της αγάπης νικάει την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη».

Μετά από απάντηση της Μονάδας Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης (NYPD), το ζευγάρι φάνηκε να κατεβάζει το πανό και να κατεβαίνει από την κεραία σε μια χαμηλότερη πλατφόρμα.

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Ένας από τους ανθρώπους φάνηκε στη συνέχεια να βγάζει ένα δαχτυλίδι αρραβώνων από ένα σακίδιο, να γονατίζει και να κάνει πρόταση γάμου.

Το ζευγάρι αργότερα συνελήφθη και εκκρεμούν κατηγορίες, δήλωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας της Νέας Υόρκης στο Fox News Digital.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Παραμένει ασαφές πώς οι άνθρωποι κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στο κτίριο.

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