Συναγερμός στη Γερμανία: Μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγητή – Σε σοβαρή κατάσταση το θύμα

Συναγερμός σήμανε σε σχολείο στο Έσσεν της Γερμανίας, μετά από επίθεση μαθητή σε καθηγητή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Bild, ένας μαθητής επιτέθηκε σε έναν καθηγητή με μαχαίρι στο εκπαιδευτικό πάρκο στην περιοχή Nordviertel του Έσσεν (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θύμα νοσηλεύεται με τραύμα από μαχαίρι στο στομάχι σε σοβαρή κατάσταση και έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο δράστης διαφεύγει, χωρίς να είναι σαφές εάν επιτέθηκε και σε άλλα άτομα. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο περίπου από τις 9:30 π.μ. και έχει περικυκλώσει το κτίριο. «Βρισκόμαστε επί τόπου με μεγάλο αριθμό αστυνομικών», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ειδικές μονάδες της αστυνομίας ερευνούν τις εγκαταστάσεις του επαγγελματικού λυκείου, ενώ ένα ελικόπτερο της αστυνομίας ελέγχει την περιοχή, η οποία έχει αποκλειστεί, ενώ ζητάται από τους πολίτες να μην προσεγγίζουν.

Το επαγγελματικό λύκειο βρίσκεται στο εκπαιδευτικό πάρκο μεταξύ των οδών Blücherstraße, Unsuhrstraße και Altenessener Straße στο βόρειο τμήμα της πόλης, με άλλα σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.