Συναγερμός στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος – Φόβοι για πολλά θύματα
Πανικός στη Γερμανία
Χάος σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (04/09) στους δρόμους του Βερολίνου, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλά άτομα, μεταξύ αυτών και παιδιά.
🚨BREAKING🚨:⚠️ BERLIN CAR ATTACK INJURES CHILDREN AND TEACHER 🚨
On Seestrasse in the Wedding district, a car struck a group, injuring several, including children. The accompanying teacher sustained serious injuries. Driver has been detained; authorities continue investigation. pic.twitter.com/5H31G0vygQΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— The_Independent (@TheIndeWire) September 4, 2025
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Bild, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Wedding, στο Βερολίνο, με έναν τραυματιοφορέα να τραυματίζεται σοβαρά.
Αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν ή ακόμη και το πιθανό – ή μη – κίνητρο του οδηγού του οχήματος.
+++ EIL +++ In Berlin ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Unter den Verletzten sollen auch Kinder sein. https://t.co/eSY4UOffqB— Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) September 4, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις