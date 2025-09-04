Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Συναγερμός στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος – Φόβοι για πολλά θύματα

Συναγερμός στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος – Φόβοι για πολλά θύματα
Χάος σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (04/09) στους δρόμους του Βερολίνου, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλά άτομα, μεταξύ αυτών και παιδιά.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Bild, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Wedding, στο Βερολίνο, με έναν τραυματιοφορέα να τραυματίζεται σοβαρά.

Αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν ή ακόμη και το πιθανό – ή μη – κίνητρο του οδηγού του οχήματος.

