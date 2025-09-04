Συναγερμός στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος – Φόβοι για πολλά θύματα

Χάος σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (04/09) στους δρόμους του Βερολίνου, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλά άτομα, μεταξύ αυτών και παιδιά.

🚨BREAKING🚨:⚠️ BERLIN CAR ATTACK INJURES CHILDREN AND TEACHER 🚨



On Seestrasse in the Wedding district, a car struck a group, injuring several, including children. The accompanying teacher sustained serious injuries. Driver has been detained; authorities continue investigation. pic.twitter.com/5H31G0vygQ September 4, 2025

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Bild, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Wedding, στο Βερολίνο, με έναν τραυματιοφορέα να τραυματίζεται σοβαρά.

Αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν ή ακόμη και το πιθανό – ή μη – κίνητρο του οδηγού του οχήματος.