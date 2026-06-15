Τελευταία ημέρα Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ – Τέλος χρονιάς για νηπιαγωγεία και δημοτικά

Στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι τα εξής: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνέχεια με Ειδικά Μαθήματα και Αγωνίσματα

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου διεξαγωγής των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικών Δοκιμασιών για όσους υποψήφιους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πραγματοποιούν τις Πρακτικές Δοκιμασίες και να υποβάλλονται στις Υγειονομικές Εξετάσεις έως και τις 25 Ιουνίου 2026.

Από αύριο, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, έως και την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων. Ειδικότερα, η «πρεμιέρα» των Ειδικών Μαθημάτων θα γίνει με την εξέταση στο μάθημα των Αγγλικών.

Τέλος χρονιάς για νηπιαγωγεία και δημοτικά

Ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα, η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του γυμνασίου είναι η Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026.