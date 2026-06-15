Τίνα Μεσσαροπούλου: Ξανά στο Happy Day μετά το εγκεφαλικό του Γιώργου Μυλωνάκη – “Έχει επανέλθει πλήρως”

Επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας 15/6 η Τίνα Μεσσαροπούλου στο πάνελ της εκπομπής Happy Day στον Alpha, δύο μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ο σύζυγός της Γιώργος Μυλωνάκης.

Από σήμερα η δημοσιογράφος επέστρεψε κανονικά στο πόστο και της επαγγελματικές υποχρεώσεις της, γεγονός που δείχνει ότι η κατάσταση του συζύγου της έχει σταθεροποιηθεί.

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Στις πρώτες της δηλώσεις, η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε πως «είναι μέρα χαράς σήμερα και είπα δεν θα κλάψω, αλλά με το που μπήκα θυμήθηκα την ημέρα που έφυγα σφαίρα από αυτή την καρέκλα. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ επιστρέψαμε σπίτι μας. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου πόσοι άνθρωποι θα βρίσκονταν δίπλα μας».

Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούσα και η ίδια. Από την πρώτη στιγμή που έμπαινα μέσα στην εντατική, ποτέ δεν αισθανόμουν στεναχώρια και θλίψη, παρότι οι γιατροί μου είχαν πει ότι πρέπει να περάσουν 20 μέρες για να πάρουμε ένα ψήγμα ελπίδας. Εγώ πίστευα ότι θα πάνε όλα καλά» σημείωσε η δημοσιογράφος και συνέχισε:

«Το πιο δύσκολο ήταν να πείσω κάποιους γιατρούς ότι δεν είμαι μια τρελή που τριγυρίζει στους διαδρόμους και φαντάζεται πράγματα. Το ένστικτό μου όμως ήταν αυτό που με βοήθησε και ποτέ δεν με διέψευσε, αυτό μας βοήθησε και πήγαν όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στον Ευαγγελισμό. Πήγαινα 8 η ώρα το πρωί και έφευγα αργά το βράδυ. Το πρώτο θαύμα έγινε την 1η Μαΐου».

«Έχει ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του, είναι όρθιος, μιλάει κανονικά και κάνει τα πάντα. Συνεχίζει τις φυσιοθεραπείες του», είπε ακόμα η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 15 Απριλίου ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», όπου παρέμεινε έως τις 11 Μαΐου. Στη συνέχεια, έλαβε εξιτήριο προκειμένου να συνεχίσει τη νοσηλεία και την αποκατάστασή του σε εξειδικευμένο κέντρο στη Γερμανία.

Η κατάστασή του βελτιωνόταν συνεχώς και έτσι στις 28 Μαΐου επέστρεψε στην Ελλάδα και μεταφέρθηκε άμεσα σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας. Εκεί, παρέμεινε έως χθες Κυριακή 14/6, ολοκληρώνοντας με επιτυχία ακόμη ένα σημαντικό στάδιο της αποκατάστασής του.