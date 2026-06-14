Ιράν: Ακυρώθηκαν πτήσεις σε αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας
Όσα μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση
Οι πτήσεις που αναχωρούν από αεροδρόμια στο δυτικό Ιράν ακυρώθηκαν μετά την απειλή της Τεχεράνης να πλήξει το Ισραήλ σε απάντηση στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια προάστια της Βηρυτού, μετέδωσε σήμερα το βράδυ η ιρανική κρατική τηλεόραση.
«Οι πτήσεις που αναχωρούν από αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ακυρώνονται μέχρι νεωτέρας», αναφέρθηκε.
תיעוד: המרחב האווירי של איראן סגור לחלוטין@ndvori pic.twitter.com/kJ3pHjwHrK— החדשות – N12 (@N12News) June 14, 2026
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