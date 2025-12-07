Συμφωνεί με τον Τραμπ το Κρεμλίνο για το νέο Στρατηγικό Δόγμα

Το Κρεμλίνο πήρε θέση για το νέο Στρατηγικό Δόγμα του Ντόναλντ Τραμπ που δόθηκε στη δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, η αλλαγή της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπου η Ρωσία δεν αναφέρεται ως «άμεση απειλή», αποτελεί ένα θετικό βήμα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο TASS.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα θετικό βήμα», δήλωσε ο Πεσκόφ. Τα μηνύματα για τις σχέσεις Ρωσίας-ΗΠΑ που έστειλε η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαφέρουν από τις προσεγγίσεις προηγούμενων κυβερνήσεων, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. «Συνολικά, αυτά τα μηνύματα έρχονται σίγουρα σε αντίθεση με τις προσεγγίσεις προηγούμενων κυβερνήσεων», δήλωσε ο γραμματέας Τύπου του προέδρου.

Το Κρεμλίνο πρόκειται να εξετάσει λεπτομερέστερα την ενημερωμένη στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και να αναλύσει τις διατάξεις της, τόνισε ο γραμματέας Τύπου του Ρώσου Προέδρου. «Σίγουρα, θα πρέπει να εξεταστεί, να αναλυθεί λεπτομερέστερα», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου έκανε το σχόλιό του σχετικά με την ενημέρωση του βασικού εγγράφου των ΗΠΑ στον τομέα της εθνικής ασφάλειας. Δεν περιέχει αναφορά στη Ρωσία ως «άμεση απειλή» και περιέχει την έκκληση για συνεργασία με τη Μόσχα στον τομέα της στρατηγικής σταθερότητας.

Το νέο δόγμα Τραμπ: Σκληρή γραμμή στην μετανάστευση, προειδοποιήσεις για την Ευρώπη

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε στη δημοσιότητα νέο έγγραφο στρατηγικής, στο οποίο παρουσιάζονται οι βασικές κατευθύνσεις της «Στρατηγικής Εθνικής Άμυνας» των ΗΠΑ.

Το κείμενο κινείται σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, προειδοποιώντας για «πολιτισμική εξάλειψη» της Ευρώπης, ζητώντας «την αποκατάσταση της αμερικανικής κυριαρχίας» στη Λατινική Αμερική και θέτοντας ως προτεραιότητα τον τερματισμό της «εποχής της μαζικής μετανάστευσης».

Σύμφωνα με το 33σέλιδο έγγραφο, η Ευρώπη κινδυνεύει να αλλάξει «ριζικά» μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες εάν συνεχιστούν οι σημερινές μεταναστευτικές ροές. Το κείμενο υιοθετεί ευθέως την αμφιλεγόμενη θεωρία της «μεγάλης αντικατάστασης», υποστηρίζοντας ότι η μεταναστευτική πολιτική της Γηραιάς Ηπείρου οδηγεί σε «απώλεια εθνικής ταυτότητας» και μελλοντική μεταβολή της σύνθεσης της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί ευρωπαϊκές ηγεσίες για «υπονόμευση των δημοκρατικών διαδικασιών», για «κανονιστική ασφυξία» και για αδυναμία χάραξης πολιτικών που ανταποκρίνονται στην επιθυμία της πλειοψηφίας των πολιτών για σταθερότητα και ειρήνη.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία

Κεντρική θέση στο έγγραφο καταλαμβάνει ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος. Η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει «πρωταρχικό συμφέρον» την ταχεία επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, ώστε —όπως αναφέρεται— να σταθεροποιηθούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες, να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και να διασφαλιστεί η ανασυγκρότηση μιας «βιώσιμης» Ουκρανίας μετά τις εχθροπραξίες.