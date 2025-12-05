Το νέο δόγμα Τραμπ: Σκληρή γραμμή στην μετανάστευση, προειδοποιήσεις για την Ευρώπη και επιρροή στη Λατινική Αμερική

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε στη δημοσιότητα νέο έγγραφο στρατηγικής, στο οποίο παρουσιάζονται οι βασικές κατευθύνσεις της «Στρατηγικής Εθνικής Άμυνας» των ΗΠΑ.

Το κείμενο κινείται σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, προειδοποιώντας για «πολιτισμική εξάλειψη» της Ευρώπης, ζητώντας «την αποκατάσταση της αμερικανικής κυριαρχίας» στη Λατινική Αμερική και θέτοντας ως προτεραιότητα τον τερματισμό της «εποχής της μαζικής μετανάστευσης».

Προειδοποιήσεις για την Ευρώπη

Σύμφωνα με το 33σέλιδο έγγραφο, η Ευρώπη κινδυνεύει να αλλάξει «ριζικά» μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες εάν συνεχιστούν οι σημερινές μεταναστευτικές ροές. Το κείμενο υιοθετεί ευθέως την αμφιλεγόμενη θεωρία της «μεγάλης αντικατάστασης», υποστηρίζοντας ότι η μεταναστευτική πολιτική της Γηραιάς Ηπείρου οδηγεί σε «απώλεια εθνικής ταυτότητας» και μελλοντική μεταβολή της σύνθεσης της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί ευρωπαϊκές ηγεσίες για «υπονόμευση των δημοκρατικών διαδικασιών», για «κανονιστική ασφυξία» και για αδυναμία χάραξης πολιτικών που ανταποκρίνονται στην επιθυμία της πλειοψηφίας των πολιτών για σταθερότητα και ειρήνη.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία

Κεντρική θέση στο έγγραφο καταλαμβάνει ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος. Η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει «πρωταρχικό συμφέρον» την ταχεία επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, ώστε —όπως αναφέρεται— να σταθεροποιηθούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες, να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και να διασφαλιστεί η ανασυγκρότηση μιας «βιώσιμης» Ουκρανίας μετά τις εχθροπραξίες.

Λατινική Αμερική, Ασία και στρατιωτική αναδιάταξη

Το κείμενο ζητά «επανεξέταση της στρατιωτικής παρουσίας» των ΗΠΑ παγκοσμίως, με έμφαση στην αντιμετώπιση απειλών στο αμερικανικό ημισφαίριο και στη σταδιακή απόσυρση από περιοχές όπου η στρατηγική σημασία έχει μειωθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Λατινική Αμερική, όπου οι συντάκτες του εγγράφου μιλούν για «αποκατάσταση της αμερικανικής κυριαρχίας». Στην περιοχή Ασίας–Ειρηνικού, το επίκεντρο μετατοπίζεται στον οικονομικό ανταγωνισμό με την Κίνα, ενώ ΗΠΑ καλούν Ιαπωνία και Νότια Κορέα να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες για την ασφάλεια της Ταϊβάν.

Μετανάστευση και ασφάλεια συνόρων

Η κυβέρνηση Τραμπ επαναλαμβάνει τη σκληρή γραμμή της στο μεταναστευτικό, υποστηρίζοντας ότι «η εποχή της μαζικής μετανάστευσης πρέπει να τερματιστεί» και ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί «θεμελιώδες στοιχείο της εθνικής ασφάλειας». Το έγγραφο συνδέει την παράνομη μετανάστευση με απειλές όπως η τρομοκρατία, τα ναρκωτικά, η κατασκοπεία και η διακίνηση ανθρώπων.

Μέσα στο ίδιο πλαίσιο, οι αμερικανικές υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης ανακοίνωσαν την αναστολή εξέτασης όλων των αιτήσεων για πράσινη κάρτα και πολιτογράφηση από πολίτες 19 χωρών.