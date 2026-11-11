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Η Γερμανία θέλει «την ειρήνευση» στην Ουκρανία πριν οποιεσδήποτε συνομιλίες με την Μόσχα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

"Το πρώτο στάδιο είναι η ειρήνη στην Ουκρανία"

Η Γερμανία θέλει «την ειρήνευση» στην Ουκρανία πριν οποιεσδήποτε συνομιλίες με την Μόσχα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια
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Η Γερμανία θέλει «την ειρήνευση» στην Ουκρανία πριν ξεκινήσει συνομιλίες με την Ρωσία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, επέμεινε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών του Αμπού Ντάμπι.

«Το πρώτο στάδιο είναι η ειρήνη στην Ουκρανία. Μόνο μετά από αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ένας διάλογος για το ευρωπαϊκό και το διατλαντικό πλαίσιο ασφαλείας», δήλωσε ο Στέφαν Κορνέλιους.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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