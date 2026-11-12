Αποκατάσταση μετά από έμφραγμα και εγκεφαλικό: Tι ζητούν οι φυσικοθεραπευτές

Μετά από ένα έμφραγμα ή ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο στόχος είναι η επιστροφή των ασθενών στο κοινωνικό τους περιβάλλον, σε μια γεμάτη και ποιοτικά ικανοποιητική καθημερινότητα. Η αποκατάσταση δεν μπορεί να σταματά στο εξιτήριο από το νοσοκομείο αλλά πρέπει να αποτελεί συνέχεια της θεραπείας και δικαίωμα κάθε ασθενούς, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή τις οικονομικές του δυνατότητες. Επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας και εκπρόσωποι ασθενών ανέδειξαν την ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δικτύου αποκατάστασης, με ισότιμη πρόσβαση για όλους τους πολίτες. Τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στην οργανωμένη αποκατάσταση των ασθενών μετά από σοβαρά καρδιαγγειακά και νευρολογικά συμβάντα ανέδειξαν επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας και εκπρόσωποι ασθενών στην ημερίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δικτύου αποκατάστασης, με ισότιμη πρόσβαση για όλους τους πολίτες.

Πέντε παρεμβάσεις προς την Πολιτεία

Πέντε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, ώστε κανένας ασθενής να μην μένει χωρίς οργανωμένη υποστήριξη μετά το εξιτήριο, παρουσίασε ο Πρόεδρος ΠΤ Αττικής & Κυκλάδων, κος Λευτέρης Μπουρνουσούζης και περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

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1. Εθνική διαδρομή αποκατάστασης μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακό συμβάν, με σαφή χρονικά ορόσημα και οργανωμένη συνέχεια της φροντίδας

2. Αποζημίωση των οργανωμένων προγραμμάτων καρδιακής αποκατάστασης από τον ΕΟΠΥΥ

3. Αυτόματη ενημέρωση του ασθενούς κατά το εξιτήριο μέσω SMS για το δικαίωμά του στην πρόσβαση σε υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας

4. Στελέχωση της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με Φυσικοθεραπευτές, ώστε η αποκατάσταση να φτάνει στην κοινότητα και στην γειτονιά

5. Αναθεώρηση του clawback και αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού, για την διασφάλιση της βιωσιμότητας των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας.

«Και τώρα; Ποιος θα έρθει;»

Ο άνθρωπος που επιστρέφει στο σπίτι μετά από ένα έμφραγμα ή ένα εγκεφαλικό αναρωτιέται «Και τώρα; Ποιος θα έρθει;», καθώς, μετά την ολοκλήρωση της νοσοκομειακής περίθαλψης, συχνά βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα κενό στη συνέχεια της φροντίδας, χωρίς να γνωρίζει ποιος θα αναλάβει την υποστήριξή του, πού θα απευθυνθεί και πώς θα μπορέσει να συνεχίσει με ασφάλεια την αποκατάστασή του στο οικείο περιβάλλον. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής και Κυκλάδων, κος Λευτέρης Μπουρνουσούζης, «ο ασθενής κερδίζει το πρώτο ημίχρονο στο νοσοκομείο, με την συμβολή γιατρών, νοσηλευτών και διασωστών, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο συχνά βρίσκεται χωρίς την αναγκαία ομάδα υποστήριξης».

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Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην επίσημη κοστολόγηση της συνεδρίας Φυσικοθεραπείας από το Υπουργείο Υγείας, η οποία ανέρχεται σε 44,55 ευρώ για την κατ’ οίκον συνεδρία και 29,70 ευρώ για την συνεδρία στο εργαστήριο,όμως η πραγματική αποζημίωση περιορίζεται στο 1/3 ή στα 15 και 10 ευρώ αντίστοιχα, μετά τις υποχρεωτικές επιστροφές. Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κος Πέτρος Λυμπερίδης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αύξηση της δαπάνης της Φυσικοθεραπείας από την Πολιτεία, την επανεξέταση του μέτρου του Clawback που πλήττει τους Φυσικοθεραπευτές, καθώς και την εφαρμογή του Νόμου στην σύσταση τμημάτων Φυσικοθεραπείας στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.

Ο εγκέφαλος μπορεί να ξαναμάθει

Ο εγκέφαλος μπορεί να ξαναμάθει, αλλά μόνο μέσα από οργανωμένη, εξατομικευμένη εξάσκηση, με τον ασθενή ενεργό συμμέτοχο. Όπως τόνισε ο Συντονιστής του Επιστημονικού Τμήματος Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας, Διονύσης Θεοδωρόπουλος «οι πρώτοι μήνες είναι πολύτιμοι, όμως η βελτίωση δεν έχει ημερομηνία λήξης – και χρόνια μετά, με σωστή αξιολόγηση και ρεαλιστικούς στόχους, ο άνθρωπος μπορεί να κερδίσει λειτουργία. Η αποκατάσταση πετυχαίνει όταν ο άνθρωπος ξανακάνει όσα έχουν αξία για εκείνον: να μετακινηθεί, να αυτοεξυπηρετηθεί, να συμμετέχει ξανά στη ζωή του».

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Οι επιστήμονες κατά τη διάρκεια της ημερίδας με τίτλο «Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στην πρόληψη και αποκατάσταση των καρδιαγγειακών παθήσεων και του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου» που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Βουλής των Ελλήνων, τόνισαν την ανάγκη υιοθέτησης μιας διαφορετικής πολιτικής, προκειμένου να αναπτυχθούν 3–4 μεγάλα δημόσια κέντρα αποκατάστασης σε όλη την Ελλάδα, γιατί όσα υπάρχουν δεν επαρκούν, ενώ έχουν και μεγάλες αναμονές.