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Ειρήνη Μουρτζούκου: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον θάνατο των τριών παιδιών

Αναμένονται για κατάθεση περίπου 80 μάρτυρες

Ειρήνη Μουρτζούκου: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον θάνατο των τριών παιδιών
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Συνεχίζεται σήμερα, Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας για τον θάνατο των τριών παιδιών.

Στο σημείο αναμένεται να αναπτυχθεί μεγάλη αστυνομική δύναμη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, υπό τον φόβο εντάσεων ή επεισοδίων.

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Στη σημερινή δίκη αναμένονται για κατάθεση περίπου 80 μάρτυρες.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η κατηγορούμενη φέρεται να ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένη και ζητούσε συνεχώς τον πατριό της. Εκείνος, μέσω του συνηγόρου του, είχε δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος της και δεν ήταν παρών στην αίθουσα. Η 26χρονη έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο πατριός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά.

Ταυτόχρονα ζήτησε να δει για λίγα λεπτά τη μητέρα της, με το κλίμα να φορτίζεται ιδιαίτερα παρά το γεγονός πως η Ειρήνη Μουρτζούκου την κατηγορεί για τη διαπαιδαγώγισή της.

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