Θεσσαλονίκη: Από ασθενείς σε κώμα έως νεκροί επιχειρηματίες οι “αχυράνθρωποι” του κυκλώματος

Από… νεκρούς που εμφανίζονταν να ανοίγουν και να βάζουν «λουκέτο» σε καφετέριες και μπαρ, μέχρι κωδικούς taxis επιχειρηματία που βρίσκονταν σε κώμα για μήνες, χρησιμοποιούσε σύμφωνα με την δικογραφία, η εγκληματική οργάνωση με τα νυχτερινά κέντρα «βιτρίνα» και τους «αχυρανθρώπους», που εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ στην Θεσσαλονίκη. Οι αποκαλύψεις για την αδίστακτη δράση των ηγετικών μελών του κυκλώματος, προκαλούν ανατριχίλα, αλλά και προβληματισμό για τον τρόπο που είχε δομηθεί η απάτη.

Από την ΜΕΘ με χρέη εκατομμυρίων

Ενδεικτική, είναι η καταγγελία επιχειρηματία στην Θεσσαλονίκη που υποστηρίζει πως χωρίς να έχει καμία γνώση ή εμπλοκή με τις επιχειρήσεις «βιτρίνα», βρέθηκε να εμφανίζεται ως «αχυράνθρωπος», που δημιουργούσε εταιρίες και άφησε «φέσι» ενός εκατομμυρίου ευρώ στο δημόσιο. Υποστήριξε πως το επίμαχο χρονικό διάστημα που διαπιστώθηκε η έναρξη 18 καταστημάτων στο όνομα του, εκείνος βρισκόταν σε κώμα, λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου. Ισχυρίστηκε ότι ο λογιστής του κυκλώματος χρησιμοποίησε τους κωδικούς του στο Taxisnet όσο εκείνος βρισκόταν στην εντατική. «Πέρασα ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό. Ήμουν δύο μήνες σε κώμα, 4 μήνες με αναπηρική καρέκλα. Όταν σηκώθηκα από το κώμα είπα να ξανανοίξω μαγαζί. Αυτός ο άνθρωπος έκανε εταιρείες στο όνομά μου χωρίς να ξέρω. Πιτσαρία, μισθώσεις υπολογιστών. Μέχρι λογιστικό γραφείο έκανε στο όνομά μου», είπε αρχικά. Ο ίδιος επιχειρηματίας κατήγγειλε παράλληλα, πως ο λογιστής, μέλος του «πυρήνα» της εγκληματικής ομάδας, έκανε προσλήψεις συγγενών του στην εταιρεία και στη συνέχεια τους απέλυε για να λαμβάνουν όλοι μαζί τα επιδόματα ανεργίας.

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Οι 12 νεκροί… επιχειρηματίες

Μεταξύ των ατόμων που βρίσκονται στην ογκώδη δικογραφία της υπόθεσης φοροαποφυγής, βρίσκονται και τα ονόματα 12 ατόμων, που εμφανίζονται να δημιουργού εταιρίες, στην συνέχεια να βάζουν «λουκέτο» και να ανοίγουν νέες. Βασική λεπτομέρεια; Τα άτομα αυτά όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των στελεχών της ΑΑΔΕ, είναι νεκρά εδώ και χρόνια! Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός 59χρονου άνδρα που είχε καταλήξει το 2025, αλλά εξακολουθούσε να εμφανίζεται μέχρι και την εξάρθρωση της σπείρας, ως μέλος και διαχειριστής σε 22 εταιρείες του κυκλώματος. Στο όνομά του είχαν συσσωρευτεί οφειλές ύψους 2,6 εκατ. ευρώ. Συγγενικό του πρόσωπο περιέγραψε σε δηλώσεις του, την έκπληξή του όταν διαπίστωσε ότι στο όνομα του νεκρού είχαν καταχωριστεί ακόμη και λογαριασμοί κοινής ωφέλειας με σημαντικές οφειλές. «Αποκλείεται να είχε μαγαζιά ο κουνιάδος στο όνομά του και εγώ να βρήκα εδώ πέρα ακόμα ρεύματα. Έχει χαρτιά στο όνομά του που είναι έξι χιλιάρικα το νερό του σπιτιού τους. Το βρήκα εγώ έξι χιλιάρικα στο όνομά του χρεωμένα και λέω αν είχε λεφτά και είχε μαγαζιά και δούλευε δεν θα πλήρωνε το νερό και το ρεύμα του;», ανέφερε.

Το αφεντικό που εμφανιζόταν ως υπάλληλος

Ένας από εμπλεκόμενους στην υπόθεση, δεν δίστασε να παίξει θέατρο, όταν διαπίστωσε πως τα άτομα που τον επισκέφθηκαν στο νυχτερινό κατάστημα που διατηρεί επί της Λεωφόρου Νίκης, ήταν ελεγκτές, των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (Δ.Ε.Ο.Σ) της ΑΑΔΕ προκειμένου να διαπιστώσουν ποιος είχε την ευθύνη του μαγαζιού. Αρχικά ο επιχειρηματίας στην ερώτηση ποιος είναι το αφεντικό, φέρεται να απάντησε, «Καλά, δεν με γνωρίζετε;» και να τους απαριθμεί καταστήματα διασκέδασης και εστίασης που υποστήριζε πως διαχειριζόταν. Στην συνέχεια όμως, όταν αντιλήφθηκε την σοβαρότητα της επίσκεψη των στελεχών της ΑΑΔΕ, άλλαξε «ρότα» και προσπάθησε να παρουσιαστεί ως απλός υπάλληλος του νυχτερινού κέντρου.

Διεθνή εντάλματα σύλληψης για επιχειρηματίες

Την ίδια στιγμή σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για των εντοπισμό δυο επιχειρηματιών που εμφανίζονται σύμφωνα με τις αρχές ως «βασικά μέλη» της σπείρας, αλλά… πρόλαβαν να διαφύγουν την σύλληψη, μια μόλις ημέρα πριν από την επιχείρηση της ΑΑΔΕ. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ έχουν εκδοθεί διεθνή εντάλματα σύλληψης τους. Όπως όλα δείχνουν, οι δυο επιφανείς επιχειρηματίες, είχαν εσωτερική ενημέρωση από κάποιο στέλεχος της ΑΑΔΕ που τους ενημέρωσε για την επικείμενη επιχείρηση και πρόλαβαν να διαφύγουν σε χώρα του εξωτερικού.