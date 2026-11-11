Ιταλία: «Εστάλησαν 6.000 mail για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών, σε σχολεία της χώρας», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας

«Εστάλησαν έξι χιλιάδες μέιλ για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών, σε άλλα τόσα σχολεία της χώρας», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας.

Αναφερόμενος στον συναγερμό για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών ο οποίος σημάνθηκε σήμερα σε εκατοντάδες σχολεία της χώρας, ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι δήλωσε ότι «είναι πρώιμη, ακόμη, η όποια αναφορά σε κεντρικό συντονισμό, πίσω από την πρόκληση όλων αυτών των συναγερμών».

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«Το αν υπάρχει κεντρικός συντονισμός, θα πρέπει να το πούν οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές που ερευνούν την όλη υπόθεση», πρόσθεσε ο Πιαντεντόζι.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα έκανε γνωστό ότι νωρίς σήμερα το πρωί εστάλησαν, συνολικά, 6.000 προειδοποιητικά μέιλ για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών, σε άλλα τόσα δημόσια σχολεία της χώρας.

Σε μια περίπου ώρα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πρόκειται να συναντηθεί, στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κλιτζι, με τους υπουργούς Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο και Ρσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, παρουσία των επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας.

Σε μήνυμά της, η Μελόνι υπογράμμισε πως η κυβέρνηση παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την κατάσταση αλλά ότι, προς το παρόν, δεν προκύπτουν συγκεκριμένοι κίνδυνοι. «Οι προειδοποιήσεις αυτές δείχνουν να συνδέονται με μια στρατηγική η οποία αποσκοπεί στην πρόκληση συναγερμών και ανησυχίας και για τον λόγο αυτό πραγματοποιούνται όλες οι αναγκαίες έρευνες», πρόσθεσε η Μελόνι.