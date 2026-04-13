Στενά του Ορμούζ: Τουλάχιστον 2 δεξαμενόπλοια απομακρύνθηκαν μετά την έναρξη του αποκλεισμού από τις ΗΠΑ

Τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια πετρελαίου/χημικών ουσιών έστρεψαν την πλάτη τους στα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα, αφότου οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον αποκλεισμό της πλωτής οδού.

Το Rich Starry, ένα πλοίο φορτωμένο με πετρέλαιο που είχε δηλώσει ότι προορισμός του ήταν η Κίνα, επέστρεψε από το Στενό περίπου 20 λεπτά μετά την έναρξη του αποκλεισμού, σύμφωνα με την MarineTraffic, μια εταιρεία ναυτιλιακών αναλύσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σημαία του πλοίου ήταν από το Μαλάουι, η οποία είναι μια χώρα χωρίς σύνορα, επομένως πρόκειται για ψευδή σημαία.

Εν τω μεταξύ, το Ostria, ένα κινεζικό δεξαμενόπλοιο πετρελαίου/χημικών με ψευδή σημαία που ήταν μερικώς φορτωμένο με πετρέλαιο, επέστρεψε από το Στενό, σύμφωνα με το MarineTraffic. Το πλοίο πλέει υπό τη σημαία της Μποτσουάνα, μιας αφρικανικής χώρας χωρίς σύνορα.