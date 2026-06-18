Στενά του Ορμούζ: Συνωστισμός από δεξαμενόπλοια μετά την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν – Live εικόνα

Σε τροχιά σταδιακής ομαλοποίησης επιστρέφει η παγκόσμια ναυσιπλοΐα, καθώς τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν ξανά για τα εμπορικά πλοία, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο έντασης και αποκλεισμών που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με δεδομένα από πλατφόρμες εντοπισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας, η κίνηση στα Στενά παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη την Πέμπτη (18.06), με δεκάδες δεξαμενόπλοια να πραγματοποιούν ελεύθερα διελεύσεις από και προς τον Περσικό Κόλπο.

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«Πράσινο φως» για το πετρέλαιο μετά τη συμφωνία

Η επανέναρξη των διελεύσεων συνδέεται άμεσα με τις διπλωματικές εξελίξεις.

Λίγες μόλις ώρες μετά την υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, τρία σαουδαραβικά υπερδεξαμενόπλοια (supertankers), μεταφέροντας συνολικά 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, διέσχισαν με ασφάλεια το Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, οι αναχωρήσεις αυτές αποτελούν τις σημαντικότερες που έχουν καταγραφεί εδώ και εβδομάδες.

Παράλληλα, πολλά τάνκερ που το προηγούμενο διάστημα έπλεαν με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες (AIS) για λόγους ασφαλείας, άρχισαν να αποκαλύπτουν ξανά το στίγμα τους. 🇴🇲🇮🇷Strait of Hormuz ship traffic looks totally normal today.



Ships going in and out have just been using Iran's designated shipping lanes over the last day.



Everything is moving along smoothly.



Source: @sentdefender / Writer: Daniyal pic.twitter.com/mjZDHJuwiJ— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 17, 2026

Το κόστος του αποκλεισμού

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου παρέμεναν εγκλωβισμένα στον Κόλπο. Για να αντιμετωπίσει την κρίση, η Σαουδική Αραβία είχε αναγκαστεί να μεταφέρει το βάρος των εξαγωγών της στο λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας.

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Κινητικότητα και στο Φυσικό Αέριο (LNG)

Η αποκατάσταση της σταθερότητας αποτυπώνεται και στις μεταφορές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Σχεδόν ταυτόχρονα με τις υπογραφές της συμφωνίας, το δεξαμενόπλοιο Mraikh, υπό γαλλική σημαία (ιδιοκτησίας της Knutsen OAS Shipping), απέπλευσε από το Ρας Λαφάν του Κατάρ.

Το πλοίο, που μεταφέρει 76.535 τόνους LNG με προορισμό το Πακιστάν, έγινε το πρώτο γαλλικών συμφερόντων τάνκερ που διασχίζει τα Στενά, σε μια περίοδο όπου συνολικά μόλις 15 πλοία LNG είχαν καταφέρει να εξέλθουν από την εμπόλεμη ζώνη.

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Τέλος, το υπό σημαία Χονγκ Κονγκ δεξαμενόπλοιο Tong Lin Wan, το οποίο βρισκόταν καθηλωμένο στα νερά του Κόλπου από τις αρχές Μαρτίου φορτωμένο με νάφθα από τα διυλιστήρια του Αμπού Ντάμπι, ξεκίνησε και αυτό το ταξίδι του μέσω του Ορμούζ με προορισμό τη Σιγκαπούρη.