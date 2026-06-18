Χαλκιδική: Αποκαλυπτήρια μνημείου και μετονομασία οδού στη μνήμη της Ανθυπαστυνόμου Μαρίας Ζαφείρη (Εικόνες)

Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας Χαλκιδικής, η τελετή αποκαλυπτηρίων μνημείου και η μετονομασία οδού μπροστά από το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας στη μνήμη της πεσούσης εν ώρα καθήκοντος Ανθυπαστυνόμου ε.α. Μαρίας Ζαφείρη, η οποία τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας της τα ξημερώματα της 5ης Απριλίου 2025 και κατέληξε, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία, στις 14 Ιουνίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του συζύγου, των τεσσάρων παιδιών, των γονέων και των αδελφών της εκλιπούσης, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αξιωματικών και Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και πολιτών, οι οποίοι τίμησαν τη μνήμη μιας γυναίκας αστυνομικού που υπηρέτησε με αφοσίωση το καθήκον και την κοινωνία.

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Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στη Μαρία Ζαφείρη ως «μία σπουδαία γυναίκα, έναν υπέροχο άνθρωπο και μία αξιωματικό με πλήρη επίγνωση της αποστολής της», σημειώνοντας ότι τον είχε εντυπωσιάσει η αφοσίωση με την οποία αντιμετώπιζε τα ζητήματα της υπηρεσίας της και το ενδιαφέρον της για την ασφάλεια των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα, τονίζοντας ότι «η Μαρία Ζαφείρη έπεσε στο καθήκον στην κυριολεξία», καθώς σταμάτησε να προσφέρει βοήθεια σε ένα περιστατικό που έχρηζε παρέμβασης, καθοδηγούμενη από το αίσθημα αλληλεγγύης και προσφοράς που τη χαρακτήριζε.

Όπως σημείωσε, «ήταν ένας ευσυνείδητος άνθρωπος, μία αξιωματικός με πλήρη επίγνωση της αποστολής της, για να υπηρετήσει την αλληλεγγύη, την ανθρώπινη ανάγκη, τον ανθρώπινο πόνο και τελικά το ζητούμενο, που είναι η ασφάλεια».

Απευθυνόμενος στα παιδιά της, ο κ. Υπουργός τους είπε να είναι περήφανα για τη μητέρα τους. «Πάντα θα υπερηφανεύεστε ότι ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος της αποστολής και του καθήκοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι το μνημείο αποτελεί «τη συμβολική τιμή, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε» για τη διατήρηση της μνήμης της.

Παράλληλα, στάθηκε στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γυναίκες και οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, επισημαίνοντας την ανάγκη διαρκούς αναγνώρισης της προσφοράς τους στην προστασία της κοινωνίας και της ανθρώπινης ζωής.

Συγκινητική ήταν και η τοποθέτηση του συζύγου της εκλιπούσης, ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην ανέγερση του μνημείου και τίμησαν με την παρουσία τους τη μνήμη της.

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Όπως ανέφερε, η Μαρία ήταν «μία εξαιρετική σύζυγος, μία μάνα που φρόντιζε τα παιδιά της με τον καλύτερο τρόπο» και ένας άνθρωπος που πάντοτε ενδιαφερόταν για τους άλλους και αναζητούσε τρόπους να προσφέρει βοήθεια σε όποιον την είχε ανάγκη.

Θα τη θυμόμαστε για πάντα, θα την αγαπάμε πάρα πολύ, δεν θα τη ξεχάσουμε ποτέ. Ήταν ένας άνθρωπος υπόδειγμα», είπε.

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Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Ιωάννης Μαλλίνης, τόνισε ότι για την τοπική κοινωνία η Μαρία Ζαφείρη δεν ήταν απλώς μία αστυνομικός, αλλά «η δική μας Μαρία», ένας άνθρωπος που είχε κερδίσει την αγάπη και την εκτίμηση όλων.

Όπως ανέφερε, «η Μαρία όχι ως αστυνομικός, αλλά ακόμη και ως απλή πολίτης, το ίδιο θα έκανε, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που μοίραζε αγάπη», προσθέτοντας ότι το παράδειγμά της θα συνεχίσει να φωτίζει την οικογένειά της και την τοπική κοινωνία, ενώ έκανε λόγο για μια «ηρωίδα», της οποίας η μνήμη και η προσφορά θα παραμείνουν ζωντανές στις καρδιές όλων όσοι τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της.

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Την τελετή συντόνισε η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία σημείωσε ότι η αποστολή του αστυνομικού είναι πρωτίστως η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ακόμη και όταν αυτό απαιτεί προσωπικό κόστος. Παράλληλα, τόνισε ότι η θυσία της Μαρίας Ζαφείρη αποτελεί διαχρονικό σύμβολο του υψηλού αισθήματος ευθύνης που διακρίνει τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας και ότι η μνήμη και το παράδειγμά της θα παραμένουν ζωντανά ως σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές αστυνομικών.

Στην τελετή παρέστησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κασσανδρείας κ.κ. Νικόδημος, ο οποίος τέλεσε την επιμνημόσυνη δέηση, ο Βουλευτής Χαλκιδικής Ν.Δ. Ιωάννης Γιώργος, η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Αικατερίνη Ζωγράφου, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Γεώργιος Τζήμας, η Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος Φανή Γιουβαννοπούλου, ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός Διευθυντής Αριστείδης Μίντζας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, Αστυνομικός Διευθυντής Αθανάσιος Παπάζογλου, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου, Πύραρχος Κυριάκος Χαλεπλής, ο Διοικητής, Αξιωματικοί και προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Σιθωνίας και των λοιπών αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής καθώς και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών Φορέων.

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Υπενθυμίζεται ότι, η Ανθυπαστυνόμος ε.α. Μαρία Ζαφείρη κατατάχθηκε στην Ελληνική Αστυνομία στις 17 Νοεμβρίου 2001 και υπηρέτησε επί 23 έτη και 5 μήνες, εκ των οποίων από το 2014 στο Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Απριλίου 2025, ενώ εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία ως πλήρωμα εποχούμενης περιπολίας του Αστυνομικού Τμήματος Σιθωνίας, τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο 41ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σάρτης, στη διασταύρωση Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.

Μετά τον βαρύ τραυματισμό της και πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομεία της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης, κατέληξε στις 14 Ιουνίου 2025, σε ηλικία 46 ετών.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να τιμά τη μνήμη της Ανθυπαστυνόμου ε.α. Μαρίας Ζαφείρη, η οποία υπηρέτησε με αυταπάρνηση, επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα καθήκοντος, αφήνοντας ως παρακαταθήκη το παράδειγμα της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και της αφοσίωσης στην αποστολή του αστυνομικού.