Πεζεσκιάν: Η πρώτη ανάρτηση μετά την υπογραφή της συμφωνίας Ιράν – ΗΠΑ – “Θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό”

Στην πρώτη ανάρτηση του μετά την υπογραφή της συμφωνίας Ιράν – ΗΠΑ προχώρησε ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6).

«Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν: η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν σε ανάρτησή του στα social media την επομένη της υπογραφής της συμφωνίας για ειρήνη στην Μέση Ανατολή.

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«Το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ οριστικοποιήθηκε με τις υπογραφές των προέδρων, τώρα είναι η ώρα να δοκιμαστεί η εφαρμογή της συμφωνίας», είχε δηλώσει το βράδυ της Τετάρτης ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ,

Την ίδια στιγμή, οι διπλωματικές αναμοχλεύσεις για την συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και το πλαίσιο ειρήνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου έχουν πάρει κεντρικό ρόλο στην Μέση Ανατολή με τα διεθνή μέσα να μετρούν κερδισμένους και χαμένους από το πλαίσιο 14 σημείων. این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است: صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت.



جمهوری اسلامی ایران به صلح جهانی با حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای همواره متعهد و پایبند است. pic.twitter.com/FgbeHSioKX June 18, 2026

Τα δυο μέρη κατέληξαν σε συμφωνία για να τελειώσει η ένοπλη σύρραξη η οποία ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους καταιγιστικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στοιχίζοντας τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο.

Το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», που συμπεριλαμβάνει το μέτωπο του Λιβάνου, υπογράφηκε από τον Aμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Γαλλία παρουσία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.