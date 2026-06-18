Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,52% – Στα 362,91 εκατ. ευρώ ο τζίρος
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.471,78 μονάδες
Ήπιες πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.
Η αγορά διόρθωσε μετά από πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει συνολικά κέρδη 4,70%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.471,78 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,52%.
Ενδοσυνεδριακά έχει καταγράφει υψηλότερη τιμή στις 2.489,11 μονάδες (+0,18%) και κατώτερη τιμή στις 2.467,80 μονάδες (-0,68%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 362,91 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 50.496.959 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,59%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,82%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+6,03%), της ΕΥΔΑΠ (+3,75%), της Κύπρου (+1.,43%) και της Allwyn(+1,39%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-2,48%), Alpha Bank (-2,18%), της ΔΕΗ (-1,97%), της Motor Oil (-1,06%) και της Viohalco (-1,03%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 10.519.333 και 8.939.794 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 98,74 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 39,71 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 52 μετοχές, 58 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λανακάμ(+6,38%) και Aktor (+6,03%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Prodea (-5,00%) και Mermeren (-4,82%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:11,6000 +6,03%
ALLWYN:13,8900 +1,39%
ΚΥΠΡΟΥ:9,9400 +1,43%
METLEN:41,7000 +0,58%
OPTIMA:10,3600 +0,10%
ΤΙΤΑΝ: 54,0000 +0,19%
ALPHA BANK: 4,1200 -2,18%
AEGEAN AIRLINES: 12,6600 -0,16%
VIOHALCO: 19,2000 -1,03%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 45,7000 -0,78%
ΔΑΑ:10,6400 -0,37%
ΔΕΗ: 22,8800 -1,97%
COCA COLA HBC:52,5000 -0,94%
ΕΛΠΕ: 10,9700 +0,37%
ELVALHALCOR: 4,6500 -0,64%
ΕΘΝΙΚΗ: 15,4150 -0,55%
ΕΥΔΑΠ: 10,5000 +3,75%
EUROBANK: 4,2910 -2,48%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,6900 +0,60%
MOTOR OIL: 37,5000 -1,06%
JUMBO: 22,7000 -0,18%
ΟΛΠ:39,2000 +0,38%
ΟΤΕ: 19,0900 +0,32%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,3800 αμετάβλητη
ΣΑΡΑΝΤΗΣ:14,9400 -0,40%
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις