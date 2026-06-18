Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,52% – Στα 362,91 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ήπιες πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά διόρθωσε μετά από πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει συνολικά κέρδη 4,70%.

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O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.471,78 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,52%.

Ενδοσυνεδριακά έχει καταγράφει υψηλότερη τιμή στις 2.489,11 μονάδες (+0,18%) και κατώτερη τιμή στις 2.467,80 μονάδες (-0,68%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 362,91 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 50.496.959 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,59%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,82%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+6,03%), της ΕΥΔΑΠ (+3,75%), της Κύπρου (+1.,43%) και της Allwyn(+1,39%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-2,48%), Alpha Bank (-2,18%), της ΔΕΗ (-1,97%), της Motor Oil (-1,06%) και της Viohalco (-1,03%).

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Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 10.519.333 και 8.939.794 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 98,74 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 39,71 εκατ. ευρώ.

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Ανοδικά κινήθηκαν 52 μετοχές, 58 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λανακάμ(+6,38%) και Aktor (+6,03%).

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Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Prodea (-5,00%) και Mermeren (-4,82%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

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AKTOR:11,6000 +6,03%

ALLWYN:13,8900 +1,39%

ΚΥΠΡΟΥ:9,9400 +1,43%

METLEN:41,7000 +0,58%

OPTIMA:10,3600 +0,10%

ΤΙΤΑΝ: 54,0000 +0,19%

ALPHA BANK: 4,1200 -2,18%

AEGEAN AIRLINES: 12,6600 -0,16%

VIOHALCO: 19,2000 -1,03%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 45,7000 -0,78%

ΔΑΑ:10,6400 -0,37%

ΔΕΗ: 22,8800 -1,97%

COCA COLA HBC:52,5000 -0,94%

ΕΛΠΕ: 10,9700 +0,37%

ELVALHALCOR: 4,6500 -0,64%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,4150 -0,55%

ΕΥΔΑΠ: 10,5000 +3,75%

EUROBANK: 4,2910 -2,48%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6900 +0,60%

MOTOR OIL: 37,5000 -1,06%

JUMBO: 22,7000 -0,18%

ΟΛΠ:39,2000 +0,38%

ΟΤΕ: 19,0900 +0,32%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,3800 αμετάβλητη

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:14,9400 -0,40%