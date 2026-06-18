Ολομέτωπη επίθεση του Χέγκσεθ στους συμμάχους των ΗΠΑ: “Ντροπιαστική η στάση του ΝΑΤΟ στον πόλεμο με το Ιράν”

Ο Πιτ Χέγκσεθ εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στους συμμάχους των ΗΠΑ κατά τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Πρόκειται για μια πραγματική αναθεώρηση. Στόχος της θα είναι να διασφαλιστεί ότι το ΝΑΤΟ κινείται γρήγορα και αμετάκλητα προς μια κατάσταση όπου η Ευρώπη θα ηγείται, αναλαμβάνοντας τον πρωταρχικό ρόλο και την κύρια ευθύνη για την άμυνα της ευρωπαϊκής ηπείρου», δήλωσε ο Χέγκσεθ στους ομολόγους του στο ΝΑΤΟ τονίζοντας ότι η στάση των ΗΠΑ θα αλλάξει καθώς οι ευρωπαίοι θα πρέπει να φροντίζουν οι ίδιο για την ασφάλεια τους, όπως υποστήριξε.

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«Είναι μια αξιολόγηση στην οποία ορισμένες χώρες θα αποτύχουν, ενώ άλλες θα περάσουν με άριστα», πρόσθεσε.

Ο ίδιος επανέλαβε τον προηγούμενο χαρακτηρισμό του προέδρου Τραμπ για τη Συμμαχία ως «χάρτινη τίγρη» και προειδοποίησε ότι η αμερικανική στήριξη προς το ΝΑΤΟ δεν θα αποτελεί «δρόμο μονής κατεύθυνσης».

Ωστόσο, τις πιο σκληρές επικρίσεις του τις επιφύλαξε για τις χώρες που αντιστάθηκαν στο να επιτρέψουν σε αμερικανικά αεροσκάφη ή πολεμικά πλοία να χρησιμοποιήσουν βάσεις στην Ευρώπη για τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν

«Πάρα πολλοί από τους συμμάχους μας είπαν όχι ή προσπάθησαν να μας οδηγήσουν σε περίπλοκες νομικές συζητήσεις ή μας επέκριναν δημόσια επειδή κάναμε αυτό που οι ίδιοι δεν είναι διατεθειμένοι ή ικανοί να κάνουν», δήλωσε ο Χέγκσεθ στους υπόλοιπους 31 υπουργούς Άμυνας του ΝΑΤΟ.

«Ήταν ντροπιαστικό», είπε χαρακτηριστικά χωρίς αναφερθεί συγκεκριμένα ποιες χώρες εννοούσε. «Αυτοί οι σύμμαχοι έθεσαν σε κίνδυνο τους γιους και τις κόρες της Αμερικής – τους γιους και τις κόρες μας – αρνούμενοι να παράσχουν την προβλέψιμη πρόσβαση σε βάσεις και δικαιώματα υπέρπτησης, τα οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν τεθεί υπό αμφισβήτηση.»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Χέγκσεθ δήλωσε:

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«Ήταν ενθαρρυντικό να ακούω τη μία χώρα μετά την άλλη να λέει: “Θα πετύχουμε τον στόχο μας, θα πετύχουμε τον στόχο μας”. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες εξαιρέσεις και θα είμαστε σαφείς απέναντί τους καθώς θα προχωρά αυτή η αξιολόγηση».

Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, ο οποίος είναι Αμερικανός, επεξεργάζεται εναλλακτικά σχέδια για την άμυνα της Ευρώπης, μετά το μήνυμα που έστειλαν οι ΗΠΑ στις 3 Ιουνίου ότι δεν θα διαθέτουν πλέον, σε περίπτωση κρίσης, αεροπλανοφόρο και συνοδευτικά πλοία, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά μέσα.

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Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζει για δύο ταυτόχρονες συγκρούσεις και επιδιώκει να διατηρεί περισσότερους στρατιωτικούς πόρους διαθέσιμους σε περίπτωση αντιπαράθεσης με την Κίνα στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.