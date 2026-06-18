Αρχαία Μεσσήνη: Άσκηση ετοιμότητας «ΜΕΣΣΑΝΑ 2026» για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς (Εικόνες)

Άσκηση ετοιμότητας οργανωμένης απομάκρυνσης επισκεπτών, λόγω επαπειλούμενου κινδύνου από δασική πυρκαγιά, με την ονομασία «ΜΕΣΣΑΝΑ 2026», πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.

Η άσκηση διεξήχθη, στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων και τη δοκιμή της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων πρωτοκόλλων, σε περίπτωση απειλής του αρχαιολογικού χώρου από πυρκαγιά.

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Η άσκηση ετοιμότητας πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και του Δήμου Μεσσήνης, αναδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της συνεργασίας και του συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή φυσικής καταστροφής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφαλή και άμεση απομάκρυνση των επισκεπτών προς τα προκαθορισμένα σημεία ασφαλείας, στην προστασία των πολιτιστικών υποδομών και στην αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η προστασία της ζωής και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, απέναντι στις απειλές της κλιματικής κρίσης, αποτελεί για το Υπουργείο Πολιτισμού αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η άσκηση “ΜΕΣΣΑΝΑ 2026” επιβεβαιώνει στην πράξη την εξαιρετική σημασία του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουμε συνάψει με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από το 2021. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων, όπως μια δασική πυρκαγιά, δεν απαιτεί μόνο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, αλλά κυρίως άρτιο συντονισμό, επιχειρησιακή ετοιμότητα και απόλυτη προσήλωση στα υφιστάμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ευχαριστώ θερμά όλα τα στελέχη και τους φορείς που συμμετείχαν στην άσκηση. Η θωράκιση των αρχαιολογικών μας χώρων είναι διαρκής, συλλογική προσπάθεια. Μέσα από τη συνέργεια και την πρόληψη, χτίζουμε έναν ισχυρό μηχανισμό ανθεκτικότητας για την προστασία των πολιτών και των μνημείων μας».

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε: «Η άσκηση “ΜΕΣΣΑΝΑ” στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης έρχεται να επιβεβαιώσει στην πράξη τη σημασία της πρόληψης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας απέναντι στους κινδύνους που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Η οργανωμένη απομάκρυνση επισκεπτών, από χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, απαιτεί σαφή σχέδια, κοινή επιχειρησιακή αντίληψη και άμεση συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην πρόληψη, στην εκπαίδευση και στις ασκήσεις πεδίου, ώστε ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε κάθε έκτακτη ανάγκη. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και προϋποθέτει διαρκή προετοιμασία, συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

Στην άσκηση «ΜΕΣΣΑΝΑ 2026» παρευρέθηκαν ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου Αρχιπύραρχος Ανδρέας Καπουράλος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Υποδιευθυντής Διευθύνσεως Αστυνομίας Μεσσηνίας Γιώργος Χρήστου, ο Διευθυντής Παραρτήματος ΕΚΑΒ Τρίπολης, Ορέστης Κουλόπουλος, ο Διευθυντής Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού Κωνσταντίνος Φρισήρας, η Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας Ευαγγελία Μηλίτση και εκπρόσωποι της τοπικής Αυτοδιοίκησης.