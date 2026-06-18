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ΔΙΕΘΝΗ

Πακιστάν: Ματαιώνεται η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη

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Πακιστάν: Ματαιώνεται η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:19

Σε τροποποίηση της τελευταίας στιγμής προχώρησαν οι εμπλεκόμενες πλευρές, καθώς ματαιώνεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή (19.06) στη Γενεύη.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, σε συνέντευξή του στο BBC Urdu.

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Όπως εξήγησε ο ίδιος, η διεξαγωγή της εκδήλωσης κρίθηκε πλέον περιττή, καθώς η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη προχώρησαν στην επικύρωση του μνημονίου συνεργασίας μέσω της εξ αποστάσεως οδού.

Παρά το γεγονός ότι μέχρι νωρίς το πρωί κυβερνητικές πηγές από το Πακιστάν επέμεναν πως ο αρχικός σχεδιασμός βρισκόταν σε πλήρη ισχύ, τα δεδομένα ανατράπηκαν άρδην κατά τη διάρκεια της ημέρας, οδηγώντας στην οριστική ματαίωση της τελετής.

Σημειώνεται ότι ο Πακιστανός Πρωθυπουργός, Σεχμπάζ Σαρίφ, αποτελεί έναν από τους συνυπογράφοντες του ιστορικού μνημονίου, έχοντας διαδραματίσει κομβικό ρόλο διαμεσολαβητή για την επίτευξη της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

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