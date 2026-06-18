Επίθεση με τρίαινα στον Πειραιά: «Φιλήσυχος αλλά νευρικός αν τον ενοχλήσουν», λένε τα αδέρφια του 77χρονου

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στην οδό Μπιζανίου στον Πειραιά, όπου ένας 77χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι επιτέθηκε με τρίαινα εναντίον δύο αδελφών.

Σε βάρος του ηλικιωμένου έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων.

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Στο φως της δημοσιότητας ήρθε και οπτικό υλικό από τη στιγμή της έντασης, στο οποίο καταγράφονται τα δύο θύματα να απομακρύνονται τρέχοντας, ενώ ακούγονται φωνές που καλούν σε βοήθεια την αστυνομία.

Ευτυχώς, από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

«Φιλήσυχος, αλλά νευρικός αν τον ενοχλήσουν»

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, τα αδέλφια του κατηγορουμένου επιχείρησαν να σκιαγραφήσουν το προφίλ του, κάνοντας λόγο για έναν «φιλήσυχο άνθρωπο» που «δεν ενοχλεί ποτέ».

Συγκεκριμένα, η αδελφή του 77χρονου δήλωσε: «Ο αδερφός μου είναι ένας πολύ φιλήσυχος άνθρωπος. Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει πιο φιλήσυχος άνθρωπος. Εντάξει; Δεν έχω να σας πω πολλά. Δεν υπάρχει πιο ήσυχος άνθρωπος. Πάντα είχαν πρόβλημα με αυτό το γκαράζ. Το γκαράζ είναι δικό του».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αδελφός του ηλικιωμένου, ο οποίος υποστήριξε ότι ο 77χρονος «δεν είναι του καβγά», συμπληρώνοντας ωστόσο: «Πράγματι, είναι νευρικός άμα τον ενοχλήσει κανένας. Δεν ενοχλεί ποτέ. Αν τον ενοχλήσουν τον πιάνει μια… Και αυτόν μια νευρικότητα που δεν το ανέχεται».

Η χρόνια διαμάχη για το πάρκινγκ

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της οικογένειας του συλληφθέντος, η ρίζα του κακού εντοπίζεται σε μια μακροχρόνια αντιπαράθεση για τη χρήση του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως εξήγησε ο αδελφός του: «Στο γκαράζ που το έχει ο αδερφός μου, μες στο βάθος βάζουν συνέχεια το αμάξι τους και πιάνουν κατά σειρά και βγαίνουν μέχρι έξω.

Για να βγει ο αδερφός μου πρέπει να βγουν δύο-τρία αμάξια. Και του δημιουργούν συνέχεια προβλήματα. Του έκανα παράπονα του αδερφού μου “πώς τους επιτρέπεις να βάζουν μπροστά από εσένα τρία αμάξια κατά σειρά και έξω έχουν πιάσει ένα πάρκινγκ. Έβαλαν μία ταμπέλα”.

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Η τρίαινα είναι για ψαροντουφεκάδες. Τέτοιο πράγμα… Ούτε φαντάζομαι να είχε τέτοιο πράγμα ο αδερφός μου μέσα στο πορτμπαγκάζ».