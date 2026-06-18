Axios: Έξαλλος ο Νετανιάχου με Τραμπ – Πώς σχεδιάζει να επηρεάσει την συμφωνία ΗΠΑ – Ίραν

Το Ισραήλ φαίνεται να είναι το μεγάλο χαμένο από την συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και το Axios κάνει λόγο για ενέργειες του Μπενιαμίν Νετανιάχου για να επηρεάσει την συμφωνία και να αλλάξει τους όρους.

Όπως αναφέρει το Axios, ο Νετανιάχου επέλεξε τη σιωπή την ημέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε τη συμφωνία, αποφεύγοντας να συγκρουστεί δημόσια με τον σημαντικότερο σύμμαχό του. Πίσω από τις κλειστές πόρτες, ωστόσο, η δυσαρέσκεια είναι έντονη.

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Το πρόβλημα για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό είναι διπλό. Από τη μία είχε υποσχεθεί στους πολίτες του «ολική νίκη» απέναντι στο Ιράν και αυτό σίγουρα δεν ήρθε. Το ιρανικό καθεστώς άντεξε και κατά πολλούς αναλυτές εμφανίζεται ακόμη πιο ενισχυμένο. Από την άλλη, κατέληξε να βλέπει τον Τραμπ να τερματίζει τον πόλεμο μέσω μιας συμφωνίας που κατά τα φαινόμενα ευνοεί την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το Axios, ο Νετανιάχου βρίσκεται πλέον σχετικά απομονωμένος στη διεθνή σκηνή όσον αφορά την αντίθεσή του στη συμφωνία.

Ακόμη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που θεωρούνταν η πιο σκληρή φωνή μεταξύ των αραβικών κρατών του Κόλπου απέναντι στο Ιράν, συντάχθηκαν τελικά με τη γενικότερη περιφερειακή συναίνεση υπέρ της αποκλιμάκωσης.

Σημείο τριβής αποτέλεσε και το γεγονός ότι ο Νετανιάχου αιφνιδιάστηκε όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία την Κυριακή, ενώ ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστήριζαν ακόμη και την Τρίτη ότι το Ισραήλ δεν είχε λάβει ακόμη το μνημόνιο κατανόησης για να το εξετάσει.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος παραδέχθηκε σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι ο Νετανιάχου ίσως να μην είχε δει το τελικό κείμενο της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν, αλλά υποστήριξε ότι οι Ισραηλινοί δεν το ζήτησαν ποτέ και ότι ο Λευκός Οίκος είχε παράσχει λεπτομερείς ενημερώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Τετάρτης, ο Τραμπ δήλωσε ότι του είχε στείλει ένα αντίγραφο.

Ο ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ακόμη ότι, παρά τον σκεπτικισμό του Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός είχε πει στους Βανς, Κούσνερ και Γουίτκοφ ότι, αν το Ιράν τηρήσει τις παραχωρήσεις στον πυρηνικό τομέα που είχε δηλώσει στις ΗΠΑ ότι ήταν πρόθυμο να κάνει, «αυτή θα ήταν μια συμφωνία που θα έφερνε μεγάλη επιτυχία».

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Το αγκάθι του Λίβανου

Η προκαταρκτική αυτή συμφωνία ορίζει ότι η εκεχειρία περιλαμβάνει και τις συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, ενώ το Ισραήλ θα πρέπει να αποσυρθεί από τον Λίβανο στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας.

Σύμβουλος του Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί τον εαυτό του δεσμευμένο από το τμήμα του μνημονίου που αφορά τον Λίβανο. Όπως σημείωσε, ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τον νότιο Λίβανο, εκτός αν η Χεζμπολάχ αφοπλιστεί.

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Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να αξιοποιήσει Αμερικανούς γερουσιαστές που υποστηρίζουν το Ισραήλ και προσωπικότητες των ΜΜΕ για να επηρεάσει τους όρους μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται ισραηλινή πηγή.

Την ίδια στιγμή, πιστεύει ότι η Τεχεράνη δεν θα τηρήσει από την δική της πλευρά τα συμφωνηθέντα περιμένοντας πως η κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα κλιμακωθεί ξανά.

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Κατά τη διάρκεια της συνόδου των G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε μεν τον Νετανιάχου για τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά δεν απέφυγε και τις αιχμές.

«Ο Μπίμπι είναι καλός άνθρωπος. Μερικές φορές ενθουσιάζεται λίγο. Εμείς είμαστε ο μεγάλος εταίρος και εκείνος ο πολύ μικρός εταίρος», δήλωσε.

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Άστραψε και βρόντηξε ο Τραμπ

Σε ανάρτηση του ο Ντόναλντ Τραμπ εκτοξεύει πυρά κατά των επικριτών του σχετικά με την συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και το ενδεχόμενο να παραχώρησε πολλά στο “deal” με την Τεχεράνη.

Με ξέσπασμα του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει «Αυτοί οι ανόητοι, που νομίζουν ότι δεν έχω υπάρξει αρκετά σκληρός με το Ιράν, την ίδια στιγμή που το Χρηματιστήριο μόλις κατέγραψε ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΨΗΛΟ και οι τιμές του πετρελαίου “κατρακυλούν”, είναι είτε ζηλιάρηδες, είτε κακοί άνθρωποι, είτε χαζοί. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!!! Πρόεδρος DJT»

Με την υπογραφή της αρχικής συμφωνίας, οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν συμφωνούν απλά σε μία εκεχειρία αλλά ένα πλαίσιο που θα διαμορφώσει την κατάσταση στην Μέση Ανατολή μετά το τέλος του πολύμηνου πολέμου.