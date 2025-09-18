Στάρμερ και Τραμπ ενίσχυσαν την «ειδική σχέση» των χωρών τους – Διαφώνησαν για Ουκρανία και Παλαιστίνη

Η επίσημη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκε με κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό που δόθηκε στην εξοχική κατοικία του τελευταίου στο Τσέκερς της Αγγλίας.

Οι δύο ηγέτες τόνισαν όσο πιο εμφαντικά μπορούσαν την ιστορικά «ειδική σχέση» των χωρών τους χαρακτηρίζοντάς την «άρρηκτη» και υπογραμμίζοντας τις κοινές αξίες και τα συμφέροντα που μοιράζονται.

Ανακοίνωσαν επενδυτικές συνεργασίες σε διάφορους τομείς που ξεπερνούν τα 280 δις ευρώ με έμφαση στις νέες τεχνολογίες. Δεν έλειψαν όμως και οι διαφωνίες κυρίως για το πώς θα πρέπει να ανταποκριθούν σε διεθνή ζητήματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Όπως παρατηρούν βρετανοί αναλυτές, η συνέντευξη σηματοδότησε μία προσπάθεια να παρουσιαστεί η συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου με τις ΗΠΑ ενισχυμένη και πιο ενεργή, παρά τις εγγενείς διαφωνίες σε διεθνή θέματα. Το μήνυμα ήταν σαφές: η «ειδική σχέση» θα συνεχιστεί με έμφαση στην τεχνολογική πρόοδο, την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη, σημειώνουν οι αναλυτές.

«Συμφωνία Τεχνολογικής Ευημερίας» και Επενδύσεις

Κεντρικό σημείο των συζητήσεων των δύο ηγετών αποτέλεσε η «Συμφωνία Τεχνολογικής Ευημερίας» (Tech Prosperity Deal) που στόχο έχει την τεχνολογική ανάπτυξη σε νευραλγικούς τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική υπολογιστική και τα προηγμένα προγράμματα πυρηνικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό η αμερικανική εταιρεία Nvidia ανακοίνωσε ότι θα εγκαταστήσει 120.000 μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs) στη Βρετανία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση της στην Ευρώπη έως σήμερα. Αναλυτές εκτιμούν ότι η επένδυση αυτή θα μετατρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο σε κεντρικό κόμβο για την έρευνα και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε πως η εν λόγω συμφωνία «διασφαλίζει ότι η Βρετανία θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής προόδου», ενώ ο πρόεδρος Τραμπ, πιο επιφυλακτικός, δήλωσε ότι «ελπίζει οι επικεφαλής του κλάδου να ξέρουν τι κάνουν» σε σχέση με την ταχύτητα που αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εντείνουν την ακαδημαϊκή συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε κρίσιμους τομείς όπως η κβαντική τεχνολογία, με στόχο τη διατήρηση του στρατηγικού πλεονεκτήματος έναντι ανταγωνιστών κρατών.

Ουκρανία & Ρωσία

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί». Την ίδια στιγμή ζήτησε μεγαλύτερη πίεση προς τη Μόσχα και ενίσχυση της αμυντικής βοήθειας προς το Κίεβο. Επισήμανε ότι η ασφάλεια της Ευρώπης εξαρτάται από την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε πιο ήπιο τόνο, επανέλαβε για μια ακόμη φορά ότι θεωρεί «απογοητευτική» τη στάση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, απέφυγε όμως να δεσμευθεί με συγκεκριμένες νέες κυρώσεις προς τη Ρωσία. Περιορίστηκε να σημειώσει πως επιθυμεί «ένα τέλος στον πόλεμο για να έρθει η σταθερότητα στην περιοχή», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Παρά τις διαφοροποιήσεις, και οι δύο τους τόνισαν ότι οι χώρες τους παραμένουν δεσμευμένες στη στήριξη της Ουκρανίας και στη διατήρηση της διατλαντικής ενότητας.

Ισραήλ & Γάζα

Αλλά και το ζήτημα της Παλαιστίνης αποτέλεσε σημείο διαφωνίας μεταξύ των δύο ηγετών. Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην προοπτική των δύο κρατών. Εμφανίστηκε μάλιστα έτοιμος να προχωρήσει σε αναγνώριση της Παλαιστίνης «υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις», όπως είπε.

Ο πρόεδρος Τραμπ, από την πλευρά του, διαφώνησε με τη λογική της διεθνούς αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους σε αυτή τη φάση. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε μια τέτοια πράξη καθώς όπως τόνισε «η ειρήνη πρέπει να προηγηθεί των πολιτικών κινήσεων».

Εμπόριο & Δασμοί

Τέλος σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, όπως ήταν αναμενόμενο ο Βρετανός πρωθυπουργός έθιξε και το θέμα των αμερικανικών δασμών σε μέταλλα, χάλυβα και αυτοκίνητα, ζητώντας από τον Αμερικανό πρόεδρο τη μείωση ή ακόμη και την άρση τους.