Σουηδία: Πυροβολισμοί κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο – Αναφορές για τραυματίες

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συμβάν με πυροβολισμούς που συνέβη σήμερα κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο της Σουηδίας.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται από τις Αρχές και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

«Λήφθηκε κλήση για ύποπτο σοβαρό βίαιο έγκλημα σε σχέση με ένα τζαμί στο Όρεμπρο. Αρκετές υπηρεσίες διάσωσης και η αστυνομία βρίσκονται στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

