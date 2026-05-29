ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη
Μετά τις απολογίες τους
Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη , οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Συγκεκριμένα, η απόφαση πάρθηκε μετά τις απολογίες τους την Παρασκευή 29/5.
Σε κάποιους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και της χρηματικής εγγύησης από πέντε έως δέκα χιλιάδες ευρώ.
