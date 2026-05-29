Ανδρουλάκης για Ταγαρά: Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του αποχαιρέτησε τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά που πέθανε σε ηλικία 70 ετών.

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας» ανέφερε αρχικά σε ανάρτησή του για να προσθέσει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του».