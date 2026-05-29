Χτύπησε την Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νότιο Λίβανο η Χεζμπολάχ (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Την Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νότιο Λίβανο χτύπησε η Χεζμπολάχ σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ αναφέρει ότι «κατά τη διάρκεια της νύχτας (Παρασκευή), η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ εκτόξευσε αρκετές ρουκέτες που χτύπησαν την Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νότιο Λίβανο.

Οι εκτοξεύσεις έπληξαν κτίρια στο χριστιανικό χωριό Μαρτζαγιούν. Πρέπει να τονιστεί ότι στρατιώτες του IDF δεν επιχειρούν στην περιοχή κοντά στην εκκλησία».

Δείτε τις εικόνες