Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Πρεμιέρα σήμερα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών

Με την εξέταση στο μάθημα των Νέων Ελληνικών που είναι Γενικής Παιδείας ανοίγει σήμερα η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι διεκδικούν μια θέση από το σύνολο των 68.788 διαθέσιμων θέσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το ρολόι της εξέτασης θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα στις 08:30, με τη συνολική διάρκεια της δοκιμασίας να φτάνει τις τρεις (3) ώρες. Για τον λόγο αυτό, η προσέλευση των μαθητών στα εξεταστικά κέντρα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 08:00 το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι η φετινή μάχη των Πανελλαδικών του 2026 ξεκίνησε ήδη από χθες, Παρασκευή 29 Μαΐου, για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), οι οποίοι εξετάστηκαν παραδοσιακά στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.

Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.

Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.

Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch). Ωστόσο, οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.

Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).

Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Τι ισχύει για τα κινητά

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού.

Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατα την προσέλευση του στο Εξεταστικό Κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.

Ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του τετραδίου

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους να χρησιμοποιήσουν τις σελίδες του τετραδίου που θα τους δοθεί με φειδώ, καθώς δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο, αφού οι σελίδες του τετραδίου έχουν θεωρηθεί επαρκείς για τις απαντήσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία φύλλα του τετραδίου τους ως πρόχειρο, αφού αναγραφεί σαφώς η ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ» σε όσες σελίδες χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο.

Οι σελίδες αυτές σε καμία περίπτωση δεν βαθμολογούνται. Επιπλέον, κατά την αναγραφή των ονομαστικών τους στοιχείων στην αρχή της εξέτασης όσο και κατά την αναγραφή των απαντήσεων, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου τους ή να τσαλακώνουν το τετράδιο.

