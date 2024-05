Η κατάσταση της υγείας του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο είναι σήμερα σταθερή αλλά παραμένει «πολύ σοβαρή», δήλωσε αξιωματούχος νοσοκομείου, μετά τον χθεσινό του τραυματισμό του με σφαίρες σε μια απόπειρα δολοφονίας που αποκάλυψε τον βαθύ πολιτικό διχασμό στη χώρα.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σήμερα θα συγκληθεί το συμβούλιο κρατικής ασφάλειας ενώ το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει από τις 11.00 (τοπική ώρα, 12.00 ώρα Ελλάδας).

BREAKING: VIDEO OF SLOVAKIA PRIME MINISTER ROBERTO FICO BEING DRAGGED AWAY AFTER HE WAS SHOT MULTIPLE TIMES pic.twitter.com/Sm2eSYisLe