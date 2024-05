Ανέκτησε τις αισθήσεις του ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά χθες Τετάρτη (15/5) από σφαίρες καθώς χαιρετούσε πολίτες.

Ούτε το τηλεοπτικό δίκτυο TA3, ούτε η ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Dennik έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για την κατάσταση του 59χρονου κεντροαριστερού εθνικιστή λαϊκιστή πολιτικού.

BREAKING: VIDEO OF SLOVAKIA PRIME MINISTER ROBERTO FICO BEING DRAGGED AWAY AFTER HE WAS SHOT MULTIPLE TIMES pic.twitter.com/Sm2eSYisLe

Νωρίτερα, η ζωή του κ. Φίτσο διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Δεν έχει υπάρξει καμιά επίσημη ανακοίνωση ή διευκρίνιση έκτοτε.

Ο φερόμενος ως δράστης, λογοτέχνης 71 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία και παραμένει υπό κράτηση. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ματούς Σουτάι Εστόκ, το κίνητρο της απόπειρας δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού ήταν «πολιτικό».

Το πρόσωπο που έχει συλληφθεί και κατηγορείται πως πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο είναι o Γιούρι Τσιντούλα, συγγραφέας, 71 ετών, με καταγωγή από το κεντρικό τμήμα της χώρας, μεταδίδουν σλοβακικά ΜΜΕ.

«Νομίζω πως μπορώ να το επιβεβαιώσω, ναι», είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Ματούς Σουτάι Εστόκ, ερωτηθείς σχετικά με την ταυτότητα του φερόμενου ως δράστη, που σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες συγκαταλέγεται στους ιδρυτές της λογοτεχνικής λέσχης Ντούα (Dúha, «Ουράνιο Τόξο») στην πόλη Λεβίτσε.

🚨🇸🇰UPDATE: SLOVAK PM FICO REMAINS IN CRITICAL CONDITION



The PM was shot 5 times today in an attack in Handlova, about 90 miles northeast of the capital Bratislava.



A video released earlier by Slovak authorities shows the alleged attacker, Juraj Cintula, speaking with the… pic.twitter.com/CriQgAQfsu