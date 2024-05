Εξαιρετικά σοβαρή παραμένει η κατάσταση του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε από τον 71χρονο λογοτέχνη Γιουράι Τσιντούλα, ο οποίος τον πυροβόλησε την Τετάρτη 15/5 στην πόλη Χαντλόβα μετά από συνεδρίαση της κυβέρνησης της χώρας.

Μάλιστα όπως ανέφερε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Άμυνας Ρόμπερτ Κάλινακ ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο παραμένει στο χειρουργείο όπου υποβάλλεται σε επέμβαση και η κατάστασή του είναι «εξαιρετικά σοβαρή».

Οι αρχές θεωρούν ότι ο ένοπλος που πυροβόλησε σήμερα τον Ρόμπερτ Φίτσο είχε πολιτικά κίνητρα, δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών της Σλοβακίας, ο Ματούς Σουτάι Έστοκ.

Όπως μεταφέρει η σλοβάκικη ιστοσελίδα Standard οι γιατροί δεν μπορούν να σταματήσουν την αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και παραμένει στο χειρουργείο. Παράλληλα σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Ρόμπερτ Φίτσο δέχθηκε έναν πυροβολισμό στην κοιλιά, ένας πυροβολισμός πέρασε από την κοιλιά του στο κόκκαλο του γοφού και ένας πυροβολισμός τον χτύπησε στον ώμο.

Σύμφωνα με τα όσα φαίνονται στο βίντεο ντοκουμέντο ο δράστης πλησιάζει τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο και πυροβολεί εναντίον του πέντε φορές.

Στο σημείο επικρατεί πανικός και μέσα σε δευτερόλεπτα οι άνδρες της ασφάλειας του Σλοβάκου πρωθυπουργού ακινητοποιούν τον δράστη.

«Στον Ρόμπερτ Φίτσο έγινε δολοφονική επίθεση σήμερα. Έχει πυροβοληθεί πολλές φορές και αυτή τη στιγμή απείλεται η ζωή του. Αυτή τη στιγμή μεταφέρεται με ελικόπτερο στην Banska Bystrica επειδή θα έπαιρνε πολύ χρόνο για να φτάσει στην Μπρατισλάβα. Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες» ανέφερε η ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου του πρωθυπουργού της Σλοβακίας.

Ρόμπερτ Φίτσο: Η αιτία που πυροβόλησε τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας ο Γιουράι Τσιντούλα

Τα πρώτα λόγια του δράστη της δολοφονικής επίθεσης στον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ήρθαν στο φως.

Συγκεκριμένα, σε ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας φαίνεται ο συγγραφέας Juraj Cintula να λέει πως πυροβόλησε τον Ρόμπερτ Φίτσο γιατί «διαφωνούσε με την πολιτική της κυβέρνησης του».

Δείτε το βίντεο:

Ρόμπερτ Φίτσο: Το προφίλ του 71χρονου δράστη

Ο 71χρονος Σλοβάκος λογοτέχνης, Γιουράι Τσιντούλα (Juraj Cintula) είναι σύμφωνα με τα σλοβακικά μέσα ενημέρωσης ο άντρας που αποπειράθηκε να σκοτώσει τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο στην πόλη Χάντλοβα το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τσιντούλα φώναξε προς το μέρος του Φίτσο, την ώρα που ο τελευταίος συνομιλούσε με υποστηρικτές του και όταν τον πλησίασε, άνοιξε πυρ εναντίον του.

Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 71χρονος είναι ένας από τους ιδρυτές της λογοτεχνικής λέσχης DÚHA, το 2005. Μέχρι το 2016 ήταν πρόεδρος της λέσχης και έγραψε τρεις ποιητικές συλλογές. Από το 2015 είναι μέλος της Εταιρείας Σλοβάκων συγγραφέων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2016 εργαζόταν ως οδηγός σε εμπορικό κέντρο στο Λέβιτσε, τον τόπο καταγωγής του.

Ο Τσιντούλα – αριστερών πεποιθήσεων – φέρεται να κατείχε νόμιμα το όπλο, το οποίο έστρεψε κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού, ενώ συνελήφθη αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο.

Το τοπικό site Aktuality.sk επικοινώνησε με τον γιο του 71χρονου, ο οποίος δήλωσε σοκαρισμένος από αυτή την κατάσταση, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο πατέρας του διέθετε άδεια οπλοφορίας. «Δεν έχω απολύτως καμία ιδέα τι σκοπό είχε ο πατέρας μου, τι σχεδίαζε και γιατί συνέβη όλο αυτό», δήλωσε. Όταν ρωτήθηκε για τα αισθήματα που έτρεφε ο πατέρας του κατά του Φίτσο, απάντησε: «Θα σας πω αυτό – δεν τον ψήφισε. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω».

Ακόμη, απάντησε αρνητικά όταν ρωτήθηκε αν ο 71χρονος ήταν ψυχιατρικός ασθενής. «Ίσως βραχυκύκλωσε, δεν το ξέρω. Είναι δυναμικός, αλλά δεν είχε επισκεφτεί ψυχίατρο ή κάτι τέτοιο».

Σε σοκ ο πλανήτης μετά την δολοφονική επίθεση στον Ρόμπερτ Φίτσο – Τα μηνύματα των πολιτικών ηγετών

Το δικό του μήνυμα με ανάρτηση έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο.

Shocked by the heinous attack against the Prime Minister of Slovakia Robert Fico. Such acts of violence have no place in our societies. I wish him a speedy recovery. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 15, 2024

«Συγκλονισμένος από την αποτρόπαια επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση» ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν καταδίκασε την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο και δήλωσε ότι η αμερικανική πρεσβεία στη Σλοβακία είναι έτοιμη να βοηθήσει την κυβέρνηση στην Μπρατισλάβα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Θορυβήθηκα ακούγοντας αναφορές για μια επίθεση στον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο», είπε ο Μπάιντεν. «Καταδικάζουμε αυτή τη φρικιαστική πράξη βίας. Η πρεσβεία μας βρίσκεται σε στενή επαφή με την κυβέρνηση της Σλοβακίας και είναι έτοιμη να βοηθήσει».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα “σοκαρισμένος από τα πυρά που έπληξαν τον Σλοβάκο πρωθυπουργό” Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος είναι μεταξύ ζωής και θανάτου μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

“Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση αυτή. Οι σκέψεις μου και η αλληλεγγύη μου είναι κοντά του, στην οικογένειά του και στον σλοβακικό λαό”, πρόσθεσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους σε μήνυμα που ανάρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατήγγειλε σήμερα ένα “ειδεχθές έγκλημα” μετά την επίθεση κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες που δέχθηκε.

“Με αγανάκτηση έμαθα για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρόμπερτ Φίτσο, του πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Σλοβακίας. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτό το ειδεχθές έγκλημα. Γνωρίζω τον Ρόμπερτ Φίτσο ως έναν γενναίο και αποφασιστικό άνδρα. Ελπίζω ότι τα χαρακτηριστικά του αυτά θα τον βοηθήσουν να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση”, έγραψε ο Πούτιν σε τηλεγράφημα που έστειλε στην Σλοβάκα ομόλογό του Ζουζάνα Τσαπούτοβα και το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο.

Παράλληλα, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Μπρατισλάβα καταδίκασε την επίθεση με πυροβολισμούς σήμερα κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας.

“Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την πράξη βίας και εκφράζω την πεποίθησή μου για την ανάγκη να τιμωρηθούν οι δράστες”, δήλωσε ο ‘Ιγκορ Μπράτσικοφ σε επιστολή προς τον Φίτσο, την οποία η ρωσική πρεσβεία ανάρτησε στη σελίδα της στο Facebook.

